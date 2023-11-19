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Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке - РИА Новости, 19.11.2023
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09:09 19.11.2023 (обновлено: 09:12 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/venesuela-1910360250.html
Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке
Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке - РИА Новости, 19.11.2023
Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке
Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке благодаря своим большим запасам, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:09
2023-11-19T09:12
венесуэла
в мире
николас мадуро
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке благодаря своим большим запасам, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто."Венесуэла сейчас проводит оценку запасов природного газа, которые могут стать и, несомненно, станут четвертыми по объему в мире. Мы не только обладаем крупнейшими в мире запасами нефти, но и собираемся стать четвертым по величине газовым резервом в мире… Венесуэла может восполнить ту нехватку газа, которая сейчас есть на рынке, поскольку у нас есть такие запасы", - сказал он.Как сообщил ранее президент страны Николас Мадуро, Венесуэла находится в процессе сертификации более 50 газовых блоков, расположенных в северной прибрежной зоне.
https://ria.ru/20231119/neft-1910349927.html
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венесуэла, в мире, николас мадуро
Венесуэла, В мире, Николас Мадуро
Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке

Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке благодаря запасам

© AP Photo / Fernando LlanoНефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Fernando Llano
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке благодаря своим большим запасам, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
"Венесуэла сейчас проводит оценку запасов природного газа, которые могут стать и, несомненно, станут четвертыми по объему в мире. Мы не только обладаем крупнейшими в мире запасами нефти, но и собираемся стать четвертым по величине газовым резервом в мире… Венесуэла может восполнить ту нехватку газа, которая сейчас есть на рынке, поскольку у нас есть такие запасы", - сказал он.
Как сообщил ранее президент страны Николас Мадуро, Венесуэла находится в процессе сертификации более 50 газовых блоков, расположенных в северной прибрежной зоне.
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