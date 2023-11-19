https://ria.ru/20231119/venesuela-1910360250.html

Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке

Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке - РИА Новости, 19.11.2023

Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке

Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке благодаря своим большим запасам, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T09:09

2023-11-19T09:09

2023-11-19T09:12

венесуэла

в мире

николас мадуро

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке благодаря своим большим запасам, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто."Венесуэла сейчас проводит оценку запасов природного газа, которые могут стать и, несомненно, станут четвертыми по объему в мире. Мы не только обладаем крупнейшими в мире запасами нефти, но и собираемся стать четвертым по величине газовым резервом в мире… Венесуэла может восполнить ту нехватку газа, которая сейчас есть на рынке, поскольку у нас есть такие запасы", - сказал он.Как сообщил ранее президент страны Николас Мадуро, Венесуэла находится в процессе сертификации более 50 газовых блоков, расположенных в северной прибрежной зоне.

https://ria.ru/20231119/neft-1910349927.html

венесуэла

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венесуэла, в мире, николас мадуро