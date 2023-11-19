https://ria.ru/20231119/venesuela-1910360250.html
Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке
Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке - РИА Новости, 19.11.2023
Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке
Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке благодаря своим большим запасам, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:09
2023-11-19T09:09
2023-11-19T09:12
венесуэла
в мире
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149921/12/1499211249_0:500:4764:3180_1920x0_80_0_0_9a156cb1ab3182a92921a83ca1f5b406.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке благодаря своим большим запасам, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто."Венесуэла сейчас проводит оценку запасов природного газа, которые могут стать и, несомненно, станут четвертыми по объему в мире. Мы не только обладаем крупнейшими в мире запасами нефти, но и собираемся стать четвертым по величине газовым резервом в мире… Венесуэла может восполнить ту нехватку газа, которая сейчас есть на рынке, поскольку у нас есть такие запасы", - сказал он.Как сообщил ранее президент страны Николас Мадуро, Венесуэла находится в процессе сертификации более 50 газовых блоков, расположенных в северной прибрежной зоне.
https://ria.ru/20231119/neft-1910349927.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149921/12/1499211249_324:0:4564:3180_1920x0_80_0_0_84ec9b8325447d28743a0a187b5b65a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, в мире, николас мадуро
Венесуэла, В мире, Николас Мадуро
Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке
Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке благодаря запасам
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке благодаря своим большим запасам, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
"Венесуэла сейчас проводит оценку запасов природного газа, которые могут стать и, несомненно, станут четвертыми по объему в мире. Мы не только обладаем крупнейшими в мире запасами нефти, но и собираемся стать четвертым по величине газовым резервом в мире… Венесуэла может восполнить ту нехватку газа, которая сейчас есть на рынке, поскольку у нас есть такие запасы", - сказал он.
Как сообщил ранее президент страны Николас Мадуро
, Венесуэла находится в процессе сертификации более 50 газовых блоков, расположенных в северной прибрежной зоне.
Россия и Венесуэла хотят восстановить суточный уровень добычи нефти