https://ria.ru/20231119/valyuta-1910349649.html

Рябков назвал вопрос создания единой валюты БРИКС открытым

Рябков назвал вопрос создания единой валюты БРИКС открытым - РИА Новости, 19.11.2023

Рябков назвал вопрос создания единой валюты БРИКС открытым

Вопрос создания единой валюты БРИКС остается открытым, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T05:49

2023-11-19T05:49

2023-11-19T05:49

россия

иран

сергей рябков

брикс

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ТЕГЕРАН, 19 ноя - РИА Новости. Вопрос создания единой валюты БРИКС остается открытым, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В ходе визита в Иран, который состоялся ранее на этой неделе, Рябков отметил, что национальные валюты во всех взаиморасчетах участников БРИКС между собой имеют все более широкое хождение. "Статистика на этот счет впечатляющая - в некоторых случаях уже до 80% товарооборота обеспечивается платежами в национальной валюте", - сказал он. "Куда дальше двигаться - это вопрос дебатируемый. В значительной мере - открытый. Есть сторонники, и их немало, продвижения к в полном смысле слова единой валюте БРИКС - то есть единому платежному средству для всех государств. Я думаю, что постановка этого вопроса имеет право на существование, но это не то, что достижимо в ближайшей перспективе", - сказал Рябков. По его словам, пока страны БРИКС должны двигаться постепенно в этом направлении и среди прочего "разрабатывать схемы, которые позволили бы переходить к неким платежным средствам в общебриксовском составе без введения единой валюты в полном смысле этого слова,.. но позволяли бы двигаться дальше, уже за нынешний достигнутый уровень или за нынешнюю ступень, выше нее, где национальные валюты применяются достаточно широко во взаимной торговле". "Предпосылки для этого есть, наработки есть", - сказал он. Рябков отметил, что министерства финансов и центральные банки стран БРИКС по поручению лидеров должны к следующему саммиту БРИКС "провести необходимую аналитическую работу, обобщить подходы, выработать рекомендации и представить сводные соображения на этот счет на рассмотрение лидеров". "Это одна из крупных, важных, значимых задач, которым российское председательство будет заниматься и чему мы будем уделять первостепенное внимание в наступающем году", - сказал замминистра.

https://ria.ru/20231117/rasshirenie-1910164998.html

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россия, иран, сергей рябков, брикс