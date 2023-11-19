https://ria.ru/20231119/uragan-1910354046.html

В Кузбассе ураган сорвал крыши со зданий и перевернул остановки

В Кузбассе ураган сорвал крыши со зданий и перевернул остановки - РИА Новости, 19.11.2023

В Кузбассе ураган сорвал крыши со зданий и перевернул остановки

Шквалистый ветер, пришедший в ночь на воскресенье в Кузбасс, сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки, в Прокопьевске произошли аварийные... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T07:27

2023-11-19T07:27

2023-11-19T07:27

прокопьевск

новокузнецк

происшествия

киселевск

федеральная пассажирская компания

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КЕМЕРОВО, 19 ноя - РИА Новости. Шквалистый ветер, пришедший в ночь на воскресенье в Кузбасс, сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки, в Прокопьевске произошли аварийные отключения электроэнергии. "Киселевск, улица Весенняя. Шквалистый ветер опрокинул остановку. Новокузнецк, улица Петракова, тополь упал на жилой дом. На Металлургов, 32 пострадала крыша", - пишут очевидцы. Также жители города Киселевска делятся кадрами, где запечатлена перевернутая ветром остановка и поваленные деревья. В Ленинске-Кузнецком с магазина "Магнит" сорвало крышу. В Кемерово в районе ФПК на одном из домов сорвало облицовку. "В связи с ухудшением погодных условий в различных районах города Прокопьевска наблюдаются аварийные отключения электроэнергии, водоснабжения и отопления. Все службы города работают в усиленном режиме, ведутся ремонтные работы по их устранению", - написал в своем Telegram-канале глава города Прокопьевска Максим Шкарабейников. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, в городе объявлено штормовое предупреждение, ветер достигает 25-30 метров в секунду. "Просим вас по возможности оставаться дома, машины припарковать подальше от деревьев и зданий. В городе работает штаб по устранению аварийных ситуаций. Вместе с моими заместителями изучаем ситуацию с дорогами, инфраструктурными объектами, направляем ремонтные бригады. Работают горячие линии и телефоны единой диспетчерской службы", - написал Сергей Кузнецов. В Кузбассе в ноябре сохраняются плюсовые температуры. Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, с воскресенья в регион придет очередной контраст погоды с похолоданием, усилением ветра, осадками, переходящими в снег, гололедными явлениями, метелями. Установится зимняя погода.

https://ria.ru/20231119/uragan-1910351475.html

прокопьевск

новокузнецк

киселевск

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прокопьевск, новокузнецк, происшествия, киселевск, федеральная пассажирская компания