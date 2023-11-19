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Жители ряда районов Алтая остались без света из-за урагана
Жители ряда районов Алтая остались без света из-за урагана - РИА Новости, 19.11.2023
Жители ряда районов Алтая остались без света из-за урагана
Жители ряда районов Алтайского края остались без света из-за штормового ветра, который не отступает, ураган сорвал крыши с домов, повредил рекламные щиты и... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T06:35
2023-11-19T06:35
2023-11-19T07:52
происшествия
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БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Жители ряда районов Алтайского края остались без света из-за штормового ветра, который не отступает, ураган сорвал крыши с домов, повредил рекламные щиты и повалил деревья. "Во власти непогоды все районы. Основные работы энергетики сейчас проводят в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах, пригороде Барнаула. Энергетики стараются как можно быстрее вернуть свет в дома жителей, там где непогода повредила объекты сетевого хозяйства. Непогода не отступает, что осложняет проведение работ", - отмечает пресс-служба регионального правительства.Как сообщает журналист РИА Новости с места событий, перебои с электроснабжением наблюдаются и в самом Барнауле. "В результате порывов ветра без электроэнергии (находятся - ред.) поселки Черницк, Мохнатушка, Ягодное, Плодопитомник, Благодатное, Спутник, Авиатор, Научный городок, Гоньба, Затон. Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" работает в особом режиме, устраняет технологические нарушения на энергообъектах, проводит аварийно-восстановительные работы", - уточняют ситуацию в мэрии. Отмечается, что в полной готовности находятся 35 резервных источников снабжения электроэнергией, которые необходимы для обеспечения временного питания социально значимых объектов на период ремонта основного оборудования. "Также в городе произошел ряд происшествий: падение рекламных конструкций по улицам Шумакова и Попова, срыв части кровельного материала с крыш домов в частном секторе, падение деревьев", - говорится в сообщении мэрии.
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происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
Жители ряда районов Алтая остались без света из-за урагана
На Алтае ураган сорвал крыши с домов, повалил деревья и лишил жителей света
БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости.
Жители ряда районов Алтайского края остались
без света из-за штормового ветра, который не отступает, ураган сорвал крыши с домов, повредил рекламные щиты и повалил деревья.
"Во власти непогоды все районы. Основные работы энергетики сейчас проводят в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах, пригороде Барнаула. Энергетики стараются как можно быстрее вернуть свет в дома жителей, там где непогода повредила объекты сетевого хозяйства. Непогода не отступает, что осложняет проведение работ", - отмечает пресс-служба регионального правительства.
Как сообщает журналист РИА Новости с места событий, перебои с электроснабжением наблюдаются и в самом Барнауле.
"В результате порывов ветра без электроэнергии (находятся - ред.) поселки Черницк, Мохнатушка, Ягодное, Плодопитомник, Благодатное, Спутник, Авиатор, Научный городок, Гоньба, Затон. Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" работает в особом режиме, устраняет технологические нарушения на энергообъектах, проводит аварийно-восстановительные работы", - уточняют ситуацию в мэрии.
Отмечается, что в полной готовности находятся 35 резервных источников снабжения электроэнергией, которые необходимы для обеспечения временного питания социально значимых объектов на период ремонта основного оборудования.
"Также в городе произошел ряд происшествий: падение рекламных конструкций по улицам Шумакова и Попова, срыв части кровельного материала с крыш домов в частном секторе, падение деревьев", - говорится в сообщении мэрии.
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