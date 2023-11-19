https://ria.ru/20231119/ukraina-1910439617.html

Кремль уже не обвинить. Зеленского предупредили о взрыве на Украине

Кремль уже не обвинить. Зеленского предупредили о взрыве на Украине - РИА Новости, 19.11.2023

Кремль уже не обвинить. Зеленского предупредили о взрыве на Украине

Невозможно предсказать, что станет толчком к новому "майдану" на Украине, к нему может привести провал на фронте или ухудшение социально-экономического... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T19:25

2023-11-19T19:25

2023-11-19T23:41

политика

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Невозможно предсказать, что станет толчком к новому "майдану" на Украине, к нему может привести провал на фронте или ухудшение социально-экономического положения населения, заявил политолог Кость Бондаренко в интервью "Стране.ua".По словам эксперта, в обществе царят противоречивые чувства в отношении власти. С одной стороны, люди не критикуют киевское руководство публично, потому что идут боевые действия, но в стране "процветает кухонное диссидентство"."И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают. Толчком может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации", — полагает Бондаренко.По его мнению, Зеленский мог сыграть на опережение, заявив о риске нового "майдана" заранее. На Украине растут критические настроения в отношении действующего правительства, резюмировал аналитик.Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается новой революции. В попытках "посеять хаос", организовать "майдан-3" и сместить его с поста он обвинил Россию. Как считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, такими заявлениями Зеленский пытается вернуть к себе внимание Запада, который переключился на ближневосточный театр боевых действий.

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политика, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, россия, украина