Кремль уже не обвинить. Зеленского предупредили о взрыве на Украине
Украинский политолог Бондаренко: новый "майдан" может начаться внезапно
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Невозможно предсказать, что станет толчком к новому "майдану" на Украине, к нему может привести провал на фронте или ухудшение социально-экономического положения населения, заявил политолог Кость Бондаренко в интервью "Стране.ua".
По словам эксперта, в обществе царят противоречивые чувства в отношении власти. С одной стороны, люди не критикуют киевское руководство публично, потому что идут боевые действия, но в стране "процветает кухонное диссидентство".
«
"И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают. Толчком может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации", — полагает Бондаренко.
По его мнению, Зеленский мог сыграть на опережение, заявив о риске нового "майдана" заранее. На Украине растут критические настроения в отношении действующего правительства, резюмировал аналитик.
Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается новой революции. В попытках "посеять хаос", организовать "майдан-3" и сместить его с поста он обвинил Россию. Как считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, такими заявлениями Зеленский пытается вернуть к себе внимание Запада, который переключился на ближневосточный театр боевых действий.