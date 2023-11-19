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Кремль уже не обвинить. Зеленского предупредили о взрыве на Украине - РИА Новости, 19.11.2023
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19:25 19.11.2023 (обновлено: 23:41 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/ukraina-1910439617.html
Кремль уже не обвинить. Зеленского предупредили о взрыве на Украине
Кремль уже не обвинить. Зеленского предупредили о взрыве на Украине - РИА Новости, 19.11.2023
Кремль уже не обвинить. Зеленского предупредили о взрыве на Украине
Невозможно предсказать, что станет толчком к новому "майдану" на Украине, к нему может привести провал на фронте или ухудшение социально-экономического... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T19:25
2023-11-19T23:41
политика
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Невозможно предсказать, что станет толчком к новому "майдану" на Украине, к нему может привести провал на фронте или ухудшение социально-экономического положения населения, заявил политолог Кость Бондаренко в интервью "Стране.ua".По словам эксперта, в обществе царят противоречивые чувства в отношении власти. С одной стороны, люди не критикуют киевское руководство публично, потому что идут боевые действия, но в стране "процветает кухонное диссидентство"."И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают. Толчком может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации", — полагает Бондаренко.По его мнению, Зеленский мог сыграть на опережение, заявив о риске нового "майдана" заранее. На Украине растут критические настроения в отношении действующего правительства, резюмировал аналитик.Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается новой революции. В попытках "посеять хаос", организовать "майдан-3" и сместить его с поста он обвинил Россию. Как считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, такими заявлениями Зеленский пытается вернуть к себе внимание Запада, который переключился на ближневосточный театр боевых действий.
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политика, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, россия, украина
Политика, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Россия, Украина
Кремль уже не обвинить. Зеленского предупредили о взрыве на Украине

Украинский политолог Бондаренко: новый "майдан" может начаться внезапно

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Невозможно предсказать, что станет толчком к новому "майдану" на Украине, к нему может привести провал на фронте или ухудшение социально-экономического положения населения, заявил политолог Кость Бондаренко в интервью "Стране.ua".
По словам эксперта, в обществе царят противоречивые чувства в отношении власти. С одной стороны, люди не критикуют киевское руководство публично, потому что идут боевые действия, но в стране "процветает кухонное диссидентство".
«
"И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают. Толчком может стать, например, серьезное ухудшение ситуации на фронте или же резкое ухудшение социально-экономической ситуации", — полагает Бондаренко.
По его мнению, Зеленский мог сыграть на опережение, заявив о риске нового "майдана" заранее. На Украине растут критические настроения в отношении действующего правительства, резюмировал аналитик.
Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается новой революции. В попытках "посеять хаос", организовать "майдан-3" и сместить его с поста он обвинил Россию. Как считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, такими заявлениями Зеленский пытается вернуть к себе внимание Запада, который переключился на ближневосточный театр боевых действий.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФРоссияУкраина
 
 
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