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"Заберут по частям". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России - РИА Новости, 19.11.2023
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17:18 19.11.2023 (обновлено: 18:54 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/ukraina-1910421784.html
"Заберут по частям". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России
"Заберут по частям". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России - РИА Новости, 19.11.2023
"Заберут по частям". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России
Россия может присоединить Украину по частям, если НАТО не согласится принять Киев в состав альянса, пишет британский политик Майкл Эшкрофт в статье для... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T17:18
2023-11-19T18:54
политика
россия
украина
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
андрей ермак
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия может присоединить Украину по частям, если НАТО не согласится принять Киев в состав альянса, пишет британский политик Майкл Эшкрофт в статье для Telegraph."Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски — это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью", — уверен он.По мнению Эшкрофта, Североатлантический альянс и Запад "предают Киев" своими действиями. Несмотря на обещания принять Украину как можно скорее, на деле процесс может затянуться и привести к тотальному разгрому ВСУ, говорится в статье.Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил включить восточноевропейскую страну в блок без утраченных территорий. По его мнению, исключение из альянса регионов, контролируемых Россией, снизит угрозу конфликта с ней. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не согласился с его идеей и заявил, что для Киева важно захватить Донбасс и Крым до членства в НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс проявляет свою агрессивную сущность, очевидно продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Действия Запада демонстрируют правильность решения о начале спецоперации, подчеркнул он.
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политика, россия, украина, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, андрей ермак, нато, вооруженные силы украины, киев
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Андерс Фог Расмуссен, Андрей Ермак, НАТО, Вооруженные силы Украины, Киев
"Заберут по частям". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России

Политик Эшкрофт: Россия может присоединить Украину, если та не вступит в НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия может присоединить Украину по частям, если НАТО не согласится принять Киев в состав альянса, пишет британский политик Майкл Эшкрофт в статье для Telegraph.
«
"Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски — это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью", — уверен он.
По мнению Эшкрофта, Североатлантический альянс и Запад "предают Киев" своими действиями. Несмотря на обещания принять Украину как можно скорее, на деле процесс может затянуться и привести к тотальному разгрому ВСУ, говорится в статье.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил включить восточноевропейскую страну в блок без утраченных территорий. По его мнению, исключение из альянса регионов, контролируемых Россией, снизит угрозу конфликта с ней. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не согласился с его идеей и заявил, что для Киева важно захватить Донбасс и Крым до членства в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс проявляет свою агрессивную сущность, очевидно продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Действия Запада демонстрируют правильность решения о начале спецоперации, подчеркнул он.
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ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАндерс Фог РасмуссенАндрей ЕрмакНАТОВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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