https://ria.ru/20231119/ukraina-1910421784.html

"Заберут по частям". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России

"Заберут по частям". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России - РИА Новости, 19.11.2023

"Заберут по частям". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России

Россия может присоединить Украину по частям, если НАТО не согласится принять Киев в состав альянса, пишет британский политик Майкл Эшкрофт в статье для... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T17:18

2023-11-19T17:18

2023-11-19T18:54

политика

россия

украина

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

андрей ермак

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия может присоединить Украину по частям, если НАТО не согласится принять Киев в состав альянса, пишет британский политик Майкл Эшкрофт в статье для Telegraph."Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски — это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью", — уверен он.По мнению Эшкрофта, Североатлантический альянс и Запад "предают Киев" своими действиями. Несмотря на обещания принять Украину как можно скорее, на деле процесс может затянуться и привести к тотальному разгрому ВСУ, говорится в статье.Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил включить восточноевропейскую страну в блок без утраченных территорий. По его мнению, исключение из альянса регионов, контролируемых Россией, снизит угрозу конфликта с ней. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не согласился с его идеей и заявил, что для Киева важно захватить Донбасс и Крым до членства в НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс проявляет свою агрессивную сущность, очевидно продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Действия Запада демонстрируют правильность решения о начале спецоперации, подчеркнул он.

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910407154.html

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политика, россия, украина, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, андрей ермак, нато, вооруженные силы украины, киев