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"Удивили". В США заявили о сюрпризе Германии для Украины
"Удивили". В США заявили о сюрпризе Германии для Украины - РИА Новости, 19.11.2023
"Удивили". В США заявили о сюрпризе Германии для Украины
Стремление Германии продолжить финансовую и военную помощь Украине было сюрпризом, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:26
2023-11-19T15:26
2023-11-19T17:41
политика
германия
украина
сергей лавров
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
киев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Стремление Германии продолжить финансовую и военную помощь Украине было сюрпризом, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Единственная страна, которая заявила о готовности и дальше поддерживать (Киев. — Прим. ред.), — это Германия. И это своего рода сюрприз. Немецкая экономика сейчас не в лучшем состоянии, так что еще неизвестно, смогут ли они сдержать свое обещание", — подчеркнул эксперт.Как отметил Джонсон, несмотря на позицию Берлина, в целом единый западный фронт, отправлявший Киеву оружие и деньги, начинает потихоньку разваливаться.Как сообщило ранее издание Bild, правящая коалиция в Германии планирует увеличить объемы помощи Украине. Источник в немецком Министерстве обороны сообщил газете о возможном удвоении суммы, которую планируется выделить Киеву: вместо четырех миллиардов евро Берлин намерен отправить восемь миллиардов.
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политика, германия, украина, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, киев, bild, в мире
Политика, Германия, Украина, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Киев, Специальная военная операция на Украине, Bild, В мире
"Удивили". В США заявили о сюрпризе Германии для Украины
Экс-агент ЦРУ Джонсон: желание Германии и дальше помогать Украине было сюрпризом