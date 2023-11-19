https://ria.ru/20231119/ukraina-1910407154.html

"Удивили". В США заявили о сюрпризе Германии для Украины

"Удивили". В США заявили о сюрпризе Германии для Украины - РИА Новости, 19.11.2023

"Удивили". В США заявили о сюрпризе Германии для Украины

Стремление Германии продолжить финансовую и военную помощь Украине было сюрпризом, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:26

2023-11-19T15:26

2023-11-19T17:41

политика

германия

украина

сергей лавров

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

киев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Стремление Германии продолжить финансовую и военную помощь Украине было сюрпризом, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Единственная страна, которая заявила о готовности и дальше поддерживать (Киев. — Прим. ред.), — это Германия. И это своего рода сюрприз. Немецкая экономика сейчас не в лучшем состоянии, так что еще неизвестно, смогут ли они сдержать свое обещание", — подчеркнул эксперт.Как отметил Джонсон, несмотря на позицию Берлина, в целом единый западный фронт, отправлявший Киеву оружие и деньги, начинает потихоньку разваливаться.Как сообщило ранее издание Bild, правящая коалиция в Германии планирует увеличить объемы помощи Украине. Источник в немецком Министерстве обороны сообщил газете о возможном удвоении суммы, которую планируется выделить Киеву: вместо четырех миллиардов евро Берлин намерен отправить восемь миллиардов.

https://ria.ru/20231118/zapad-1910325719.html

германия

украина

киев

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политика, германия, украина, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, киев, bild, в мире