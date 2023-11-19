https://ria.ru/20231119/ukraina-1910394282.html

Украинский военный заявил о критическом дефиците кадров

Украинский военный заявил о критическом дефиците кадров - РИА Новости, 19.11.2023

Украинский военный заявил о критическом дефиците кадров

Майор украинских войск Виктор Кисиль заявил телеканалу CNN о дефиците военных кадров в ВСУ, который иногда достигает критического масштаба. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:53

2023-11-19T13:53

2023-11-19T13:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Майор украинских войск Виктор Кисиль заявил телеканалу CNN о дефиците военных кадров в ВСУ, который иногда достигает критического масштаба. "Насколько я могу судить, нехватка военных кадров существует, иногда даже критическая. Кроме того, самые разные воинские должности требуют разных навыков - одни требуют физической подготовки, другие - (больше - ред.) интеллектуальной. У всех разные навыки", - приводит телеканал слова Кисиля. При этом телеканал также поговорил с украинским IT-специалистом, желающим избежать призыва в ВСУ, который представился, как Влад, он заявил, что Украина не готова к конфликту с Россией. "Я считаю, что Украина ... не готова бороться с Россией. У нас нет для этого ни сил, ни денег, ни оружия. Мы вообще к этому не готовы", - заявил Влад телеканалу. Ранее газета Wall Street Journal писала, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20231119/tanki-1910383945.html

https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910366716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, москва, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, в мире