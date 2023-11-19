https://ria.ru/20231119/ukraina-1910361213.html
Украина тратит 58 тысяч долларов в час на содержание офиса Зеленского
Украина тратит 58 тысяч долларов в час на содержание офиса Зеленского - РИА Новости, 19.11.2023
Украина тратит 58 тысяч долларов в час на содержание офиса Зеленского
Бюджет Украины предусматривает выделение колоссального количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, которые "довели государство до... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:20
2023-11-19T09:20
2023-11-19T09:20
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Бюджет Украины предусматривает выделение колоссального количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, которые "довели государство до плачевного состояния", только в час на них уходит почти 58 тысяч долларов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. "Интересно, знают ли украинцы, во сколько им обходится содержание Зеленского и его подельников из "Квартала-95", которые заняли много кабинетов в так называемом офисе президента на Банковой (улица, на которой расположен офис Зеленского – ред.)? Колоссально дорого! Но обратимся к цифрам… Каждый час Украина тратит 2,1 миллиона гривен (почти 58 тысяч долларов) на главных коррупционеров страны, которые довели государство до того плачевного состояния, в котором оно находится сегодня", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. На фоне этой информации, указывает Азаров, новость о том, что украинских студентов, которые находятся за границей, в скором времени лишат стипендий, "звучит просто кощунственно". Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в субботу заявил, что власти планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые покинули Украину и обучаются за рубежом, при этом стипендиальное обеспечение увеличат тем, кто находится на территории страны. Как сообщал 10 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от МВФ, Европейского союза и США, а также других государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, николай азаров (политик), денис шмыгаль, мвф
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Денис Шмыгаль, МВФ
Украина тратит 58 тысяч долларов в час на содержание офиса Зеленского
Азаров: Киев тратит почти 58 тысяч долларов в час на содержание офиса Зеленского
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Бюджет Украины предусматривает выделение колоссального количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, которые "довели государство до плачевного состояния", только в час на них уходит почти 58 тысяч долларов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Интересно, знают ли украинцы, во сколько им обходится содержание Зеленского и его подельников из "Квартала-95", которые заняли много кабинетов в так называемом офисе президента на Банковой (улица, на которой расположен офис Зеленского – ред.)? Колоссально дорого! Но обратимся к цифрам… Каждый час Украина тратит 2,1 миллиона гривен (почти 58 тысяч долларов) на главных коррупционеров страны, которые довели государство до того плачевного состояния, в котором оно находится сегодня", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.
В офисе Зеленского высказали шокирующую мысль об Украине
На фоне этой информации, указывает Азаров, новость о том, что украинских студентов, которые находятся за границей, в скором времени лишат стипендий, "звучит просто кощунственно".
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в субботу заявил, что власти планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые покинули Украину и обучаются за рубежом, при этом стипендиальное обеспечение увеличат тем, кто находится на территории страны.
Как сообщал 10 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль
, Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от МВФ
, Европейского союза и США
, а также других государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. "Несмотря на ложь": во Франции подвели итог конфликта на Украине