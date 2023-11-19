https://ria.ru/20231119/ukraina-1910344732.html

Экс-посол Украины в США предупредил о "наихудшем сценарии" помощи от Запада

Экс-посол Украины в США предупредил о "наихудшем сценарии" помощи от Запада - РИА Новости, 19.11.2023

Экс-посол Украины в США предупредил о "наихудшем сценарии" помощи от Запада

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что украинские власти, просчитывая различные сценарии предоставления международной помощи Киеву, столкнулись с... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T02:22

2023-11-19T02:22

2023-11-19T05:50

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что украинские власти, просчитывая различные сценарии предоставления международной помощи Киеву, столкнулись с наихудшим из возможных, при этом отметил, что Киев не хотят выпасть из орбиты интересов республиканской партии, чтобы не потерять поддержку.Комментируя недавний визит главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон, Чалый заявил, что из трех обсуждаемых Киевом сценариев предоставления Западом помощи, "наши власти почему-то рассчитывали на наиболее оптимистический вариант, а пошел и идет сейчас на самом деле самый худший сценарий, когда в этих политических играх группа республиканцев, в которую включился глава палаты представителей Майк Джонсон, намерена фактически отодвинуть вопрос оказания помощи Украине. И неизвестно, чего ждать в дальнейшем", сказал он в эфире украинского телеканала "Эспрессо ТВ".По его словам, уже очевидно, что объемы западной помощи будут уменьшатся. Чалый отметил, что его также удивил формат украинской делегации, наполовину состоявшей из представителей офиса Владимира Зеленского. При этом он пояснил, что на сегодняшний день офис Зеленского фактически выполняет функцию правительства.Как сообщал ранее офис Зеленского, в рамках рабочего визита в США в составе украинской делегации, возглавляемой министром экономики Украины Юлией Свириденко, Ермак 13 ноября провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231118/ukraina-1910214238.html

https://ria.ru/20231115/bayden-1909631982.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, валерий чалый, джо байден, нато