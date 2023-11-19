https://ria.ru/20231119/udary-1910450202.html

"Русские все просчитали". В Киеве шокированы молниеносным ударом России

"Русские все просчитали". В Киеве шокированы молниеносным ударом России - РИА Новости, 19.11.2023

"Русские все просчитали". В Киеве шокированы молниеносным ударом России

Удары российских беспилотников и ракет по Киеву приводят к уничтожению военных целей, несмотря на работу украинской ПВО, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T20:57

2023-11-19T20:57

2023-11-19T21:01

политика

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россия

киевская область

олег соскин

леонид кучма

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Удары российских беспилотников и ракет по Киеву приводят к уничтожению военных целей, несмотря на работу украинской ПВО, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Все, что им надо поразить, они поражают. Все равно (российские ракеты и БПЛА. — Прим. ред.) долетают до целей своих. Они знают, сколько надо запустить, чтобы уничтожить тот или иной объект", — отметил эксперт.Соскин добавил, что в Киеве утверждают о ликвидации какого-то количества российских дронов, летевших к военной инфраструктуре, но на самом деле это отвлекающие украинскую ПВО мишени."Вы сбили то, что предполагалось по их системе сбить. Их система все время это высчитывает, поэтому они запускают столько, чтобы достичь нужного результата", — резюмировал он.В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области. Там объявляли воздушную тревогу. Утром появилась информация о звуках разрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910439617.html

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910421784.html

киев

россия

киевская область

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политика, киев, россия, киевская область, олег соскин, леонид кучма, владимир путин, вооруженные силы украины