https://ria.ru/20231119/udar-1910360774.html

Такого еще не было. СМИ пришли в шок после удара России по ВСУ в зоне СВО

Такого еще не было. СМИ пришли в шок после удара России по ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2023

Такого еще не было. СМИ пришли в шок после удара России по ВСУ в зоне СВО

Беспилотники "Ланцет" становятся все большей угрозой для ВСУ на поле боя, пишет Business Insider. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T09:18

2023-11-19T09:18

2023-11-19T09:18

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Беспилотники "Ланцет" становятся все большей угрозой для ВСУ на поле боя, пишет Business Insider."По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников Lancet детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро", — говорится в материале.Как указали журналисты, новые версии российских БПЛА наносят удар по вражеской технике, не совершая прямого столкновения с ее корпусом: таким образом "Ланцет" обходит дополнительную защиту украинцев, не застревая в ней и поражая машины Bradley."Российские беспилотники "Ланцет" превратились в серьезную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют", — резюмировали обозреватели.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение "Ланцетов" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.

https://ria.ru/20231118/khod-1910286153.html

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политика, сша, украина, вооруженные силы украины, беспилотник "ланцет", в мире, россия