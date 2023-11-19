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Такого еще не было. СМИ пришли в шок после удара России по ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2023
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09:18 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/udar-1910360774.html
Такого еще не было. СМИ пришли в шок после удара России по ВСУ в зоне СВО
Такого еще не было. СМИ пришли в шок после удара России по ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2023
Такого еще не было. СМИ пришли в шок после удара России по ВСУ в зоне СВО
Беспилотники "Ланцет" становятся все большей угрозой для ВСУ на поле боя, пишет Business Insider. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:18
2023-11-19T09:18
политика
сша
украина
вооруженные силы украины
беспилотник "ланцет"
в мире
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Беспилотники "Ланцет" становятся все большей угрозой для ВСУ на поле боя, пишет Business Insider.&quot;По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников Lancet детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, новые версии российских БПЛА наносят удар по вражеской технике, не совершая прямого столкновения с ее корпусом: таким образом "Ланцет" обходит дополнительную защиту украинцев, не застревая в ней и поражая машины Bradley.&quot;Российские беспилотники &quot;Ланцет&quot; превратились в серьезную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют&quot;, — резюмировали обозреватели.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение "Ланцетов" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
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политика, сша, украина, вооруженные силы украины, беспилотник "ланцет", в мире, россия
Политика, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотник "Ланцет", В мире, Россия
Такого еще не было. СМИ пришли в шок после удара России по ВСУ в зоне СВО

BI: БПЛА "Ланцет" становятся все большей угрозой на поле боя

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Беспилотники "Ланцет" становятся все большей угрозой для ВСУ на поле боя, пишет Business Insider.
«

"По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников Lancet детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро", — говорится в материале.

Как указали журналисты, новые версии российских БПЛА наносят удар по вражеской технике, не совершая прямого столкновения с ее корпусом: таким образом "Ланцет" обходит дополнительную защиту украинцев, не застревая в ней и поражая машины Bradley.
«

"Российские беспилотники "Ланцет" превратились в серьезную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют", — резюмировали обозреватели.

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение "Ланцетов" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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