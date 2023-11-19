https://ria.ru/20231119/teplokhod-1910405838.html

В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами

В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами - РИА Новости, 19.11.2023

В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами

Теплоход с пассажирами и автомобилями на борту получил повреждение и частично затонул на водохранилище на юге Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:20

2023-11-19T15:20

2023-11-19T15:20

происшествия

красноярский край

западно-сибирская транспортная прокуратура

балахтинский район

авто

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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Теплоход с пассажирами и автомобилями на борту получил повреждение и частично затонул на водохранилище на юге Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье. Во время движения флота, задействованного в паромной переправе по маршруту Даурск-Черемушки Балахтинского района края, произошел обрыв сцепки теплохода и парома. "Теплоход получил повреждение корпуса с последующим частичным затоплением. На пароме находилось шесть автомобилей и 10 пассажиров. Пассажиры и экипаж не пострадали", - говорится в сообщении. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

https://ria.ru/20231102/yakhta-1906954481.html

красноярский край

балахтинский район

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происшествия, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура, балахтинский район, авто