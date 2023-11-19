https://ria.ru/20231119/teplokhod-1910405838.html
В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами
В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами - РИА Новости, 19.11.2023
В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами
Теплоход с пассажирами и автомобилями на борту получил повреждение и частично затонул на водохранилище на юге Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:20
2023-11-19T15:20
2023-11-19T15:20
происшествия
красноярский край
западно-сибирская транспортная прокуратура
балахтинский район
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577606223_0:114:3155:1889_1920x0_80_0_0_81aa52b1814e73fb70cf8b526ec03457.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Теплоход с пассажирами и автомобилями на борту получил повреждение и частично затонул на водохранилище на юге Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье. Во время движения флота, задействованного в паромной переправе по маршруту Даурск-Черемушки Балахтинского района края, произошел обрыв сцепки теплохода и парома. "Теплоход получил повреждение корпуса с последующим частичным затоплением. На пароме находилось шесть автомобилей и 10 пассажиров. Пассажиры и экипаж не пострадали", - говорится в сообщении. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
https://ria.ru/20231102/yakhta-1906954481.html
красноярский край
балахтинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577606223_700:616:2610:2048_1920x0_80_0_0_79d6a41f1cb21c740af16dc19afb8c28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура, балахтинский район, авто
Происшествия, Красноярский край, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Балахтинский район, Авто
В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами
На водохранилище в Красноярском крае теплоход с пассажирами частично затонул