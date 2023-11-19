Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/teplokhod-1910405838.html
В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами
В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами - РИА Новости, 19.11.2023
В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами
Теплоход с пассажирами и автомобилями на борту получил повреждение и частично затонул на водохранилище на юге Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:20
2023-11-19T15:20
происшествия
красноярский край
западно-сибирская транспортная прокуратура
балахтинский район
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577606223_0:114:3155:1889_1920x0_80_0_0_81aa52b1814e73fb70cf8b526ec03457.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Теплоход с пассажирами и автомобилями на борту получил повреждение и частично затонул на водохранилище на юге Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье. Во время движения флота, задействованного в паромной переправе по маршруту Даурск-Черемушки Балахтинского района края, произошел обрыв сцепки теплохода и парома. "Теплоход получил повреждение корпуса с последующим частичным затоплением. На пароме находилось шесть автомобилей и 10 пассажиров. Пассажиры и экипаж не пострадали", - говорится в сообщении. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
https://ria.ru/20231102/yakhta-1906954481.html
красноярский край
балахтинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577606223_700:616:2610:2048_1920x0_80_0_0_79d6a41f1cb21c740af16dc19afb8c28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура, балахтинский район, авто
Происшествия, Красноярский край, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Балахтинский район, Авто
В Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами

На водохранилище в Красноярском крае теплоход с пассажирами частично затонул

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на моторном катамаране на Бирюсинском заливе в Красноярском водохранилище в Красноярском крае
Отдыхающие на моторном катамаране на Бирюсинском заливе в Красноярском водохранилище в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Теплоход с пассажирами и автомобилями на борту получил повреждение и частично затонул на водохранилище на юге Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье. Во время движения флота, задействованного в паромной переправе по маршруту Даурск-Черемушки Балахтинского района края, произошел обрыв сцепки теплохода и парома.
«
"Теплоход получил повреждение корпуса с последующим частичным затоплением. На пароме находилось шесть автомобилей и 10 пассажиров. Пассажиры и экипаж не пострадали", - говорится в сообщении.
Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Яхта Grazie Mamma - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Польская яхта затонула после нападения косаток в Гибралтарском проливе
2 ноября, 14:47
 
ПроисшествияКрасноярский крайЗападно-Сибирская транспортная прокуратураБалахтинский районАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала