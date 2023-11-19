Тайвань отследил девять военных самолетов КНР вблизи острова
Минобороны Тайваня отследило приближение к острову девяти самолетов НОАК
© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon. Архивное фото
ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Девять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воскресенье вошли опознавательную зону ПВО Тайваня, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
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"Сегодня с 7.00 (2.00 мск) мы зафиксировали самолеты НОАК (включая SU-30, J-10, KJ-500,Y-8, Y-9 и прочие), девять из которых пересекли (так называемую - ред.) срединную линию и вошли в северную и юго-западную опознавательную зону нашей ПВО", - говорится в сообщении ведомства.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.