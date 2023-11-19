Рейтинг@Mail.ru
Тайвань отследил девять военных самолетов КНР вблизи острова - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/tayvan-1910351185.html
Тайвань отследил девять военных самолетов КНР вблизи острова
Тайвань отследил девять военных самолетов КНР вблизи острова - РИА Новости, 19.11.2023
Тайвань отследил девять военных самолетов КНР вблизи острова
Девять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воскресенье вошли опознавательную зону ПВО Тайваня, следует из заявления тайваньского оборонного... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T06:19
2023-11-19T06:19
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
в мире
народно-освободительная армия китая
ноак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813231194_0:254:2951:1914_1920x0_80_0_0_7ec17d7caf2cf886359843db6f3a58dc.jpg
ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Девять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воскресенье вошли опознавательную зону ПВО Тайваня, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "Сегодня с 7.00 (2.00 мск) мы зафиксировали самолеты НОАК (включая SU-30, J-10, KJ-500,Y-8, Y-9 и прочие), девять из которых пересекли (так называемую - ред.) срединную линию и вошли в северную и юго-западную опознавательную зону нашей ПВО", - говорится в сообщении ведомства. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231110/tayvan-1908594680.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813231194_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fa6f99d665c9d4d6910db6342f0bb896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, в мире, народно-освободительная армия китая, ноак
Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, В мире, Народно-освободительная армия Китая, НОАК
Тайвань отследил девять военных самолетов КНР вблизи острова

Минобороны Тайваня отследило приближение к острову девяти самолетов НОАК

© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Девять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воскресенье вошли опознавательную зону ПВО Тайваня, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
«
"Сегодня с 7.00 (2.00 мск) мы зафиксировали самолеты НОАК (включая SU-30, J-10, KJ-500,Y-8, Y-9 и прочие), девять из которых пересекли (так называемую - ред.) срединную линию и вошли в северную и юго-западную опознавательную зону нашей ПВО", - говорится в сообщении ведомства.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Американский генерал усомнился, что Китай проведет операцию на Тайване
10 ноября, 11:06
 
КитайТайваньСШАНэнси ПелосиВ миреНародно-освободительная армия КитаяНОАК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала