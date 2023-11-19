https://ria.ru/20231119/svift-1910337868.html

Тейлор Свифт после смерти фанатки из-за жары объявила о переносе концерта

Тейлор Свифт после смерти фанатки из-за жары объявила о переносе концерта - РИА Новости, 19.11.2023

Тейлор Свифт после смерти фанатки из-за жары объявила о переносе концерта

Американская певица Тейлор Свифт объявила о переносе концерта в бразильском городе Рио-де-Жанейро из-за жары, от которой ранее скончалась ее фанатка. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T00:41

2023-11-19T00:41

2023-11-19T00:41

шоубиз

тейлор свифт (певица)

рио-де-жанейро (город)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт объявила о переносе концерта в бразильском городе Рио-де-Жанейро из-за жары, от которой ранее скончалась ее фанатка. "Было принято решение перенести сегодняшнее шоу из-за экстремальной жары в Рио-де-Жанейро. Безопасность и здоровье моих фанатов, других выступающих и команды (техников - ред.) всегда была и будет на первом месте", - отметила певица в соцсетях. Ранее Тейлор Свифт написала, что ей сообщили о смерти фанатки перед концертом из-за жары. По словам певицы, у нее мало информации о случившемся, но она выразила соболезнования семье и друзьям погибшей.

https://ria.ru/20230705/svift-1882155589.html

рио-де-жанейро (город)

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тейлор свифт (певица), рио-де-жанейро (город)