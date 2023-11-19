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Тейлор Свифт после смерти фанатки из-за жары объявила о переносе концерта
Тейлор Свифт после смерти фанатки из-за жары объявила о переносе концерта - РИА Новости, 19.11.2023
Тейлор Свифт после смерти фанатки из-за жары объявила о переносе концерта
Американская певица Тейлор Свифт объявила о переносе концерта в бразильском городе Рио-де-Жанейро из-за жары, от которой ранее скончалась ее фанатка. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T00:41
2023-11-19T00:41
2023-11-19T00:41
шоубиз
тейлор свифт (певица)
рио-де-жанейро (город)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт объявила о переносе концерта в бразильском городе Рио-де-Жанейро из-за жары, от которой ранее скончалась ее фанатка. "Было принято решение перенести сегодняшнее шоу из-за экстремальной жары в Рио-де-Жанейро. Безопасность и здоровье моих фанатов, других выступающих и команды (техников - ред.) всегда была и будет на первом месте", - отметила певица в соцсетях. Ранее Тейлор Свифт написала, что ей сообщили о смерти фанатки перед концертом из-за жары. По словам певицы, у нее мало информации о случившемся, но она выразила соболезнования семье и друзьям погибшей.
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тейлор свифт (певица), рио-де-жанейро (город)
Шоубиз, Тейлор Свифт (певица), Рио-де-Жанейро (город)
Тейлор Свифт после смерти фанатки из-за жары объявила о переносе концерта
Тейлор Свифт перенесла концерт в Рио-де-Жанейро после смерти фанатки из-за жары
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт объявила о переносе концерта в бразильском городе Рио-де-Жанейро из-за жары, от которой ранее скончалась ее фанатка.
"Было принято решение перенести сегодняшнее шоу из-за экстремальной жары в Рио-де-Жанейро. Безопасность и здоровье моих фанатов, других выступающих и команды (техников - ред.) всегда была и будет на первом месте", - отметила певица в соцсетях.
У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы
Ранее Тейлор Свифт написала, что ей сообщили о смерти фанатки перед концертом из-за жары. По словам певицы, у нее мало информации о случившемся, но она выразила соболезнования семье и друзьям погибшей.