Рейтинг@Mail.ru
Источник раскрыл подробности захвата судна Galaxy Leader хуситами - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/sudno-1910455121.html
Источник раскрыл подробности захвата судна Galaxy Leader хуситами
Источник раскрыл подробности захвата судна Galaxy Leader хуситами - РИА Новости, 19.11.2023
Источник раскрыл подробности захвата судна Galaxy Leader хуситами
Йеменская группировка "Ансар Алла" (хуситы) планировала заранее захват грузового судна Galaxy Leader, которое, предположительно, принадлежит израильской... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T21:44
2023-11-19T21:44
в мире
йемен
красное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104358/56/1043585644_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_7c8620196970f79c9b3361dc1730a0f6.jpg
КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Йеменская группировка "Ансар Алла" (хуситы) планировала заранее захват грузового судна Galaxy Leader, которое, предположительно, принадлежит израильской компании, захват осуществили силы ВМС и ВВС вооруженных сил хуситов, проведя высадку на палубу судна вдали от территориальных вод Йемена, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в группировке. "Воздушные и военно-морские силы "Ансар Алла" планировали операцию по перехвату корабля (Galaxy Leader) в течение нескольких дней, она была проведена вдали от территориальных вод Йемена", - отметил источник агентства. Источник уточнил, что "вертолет высадил на палубу корабля спецназ до того, как катера, принадлежащие военно-морским силам "Ансар Алла", сопроводили его к побережью провинции Ходейда на западе Йемена". По словам собеседника агентства, на судне находится 25 членов экипажа. Ранее источник в группировке сообщил РИА Новости, что они захватили принадлежащий израильской компании грузовой корабль в Красном море.
https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html
йемен
красное море
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104358/56/1043585644_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_bc54b8e3bdda6b1cd675f54dcc12a03e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Йемен, Красное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Источник раскрыл подробности захвата судна Galaxy Leader хуситами

Хуситы захватили судно Galaxy Leader вдали от территориальных вод Йемена

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен
Повстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Йеменская группировка "Ансар Алла" (хуситы) планировала заранее захват грузового судна Galaxy Leader, которое, предположительно, принадлежит израильской компании, захват осуществили силы ВМС и ВВС вооруженных сил хуситов, проведя высадку на палубу судна вдали от территориальных вод Йемена, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в группировке.
«
"Воздушные и военно-морские силы "Ансар Алла" планировали операцию по перехвату корабля (Galaxy Leader) в течение нескольких дней, она была проведена вдали от территориальных вод Йемена", - отметил источник агентства.
Источник уточнил, что "вертолет высадил на палубу корабля спецназ до того, как катера, принадлежащие военно-морским силам "Ансар Алла", сопроводили его к побережью провинции Ходейда на западе Йемена".
По словам собеседника агентства, на судне находится 25 членов экипажа.
Ранее источник в группировке сообщил РИА Новости, что они захватили принадлежащий израильской компании грузовой корабль в Красном море.
Боевики-хуситы в столице Йемена - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам
Вчера, 20:25
 
В миреЙеменКрасное мореОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала