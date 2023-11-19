https://ria.ru/20231119/sudno-1910455121.html

Источник раскрыл подробности захвата судна Galaxy Leader хуситами

Источник раскрыл подробности захвата судна Galaxy Leader хуситами - РИА Новости, 19.11.2023

Источник раскрыл подробности захвата судна Galaxy Leader хуситами

Йеменская группировка "Ансар Алла" (хуситы) планировала заранее захват грузового судна Galaxy Leader, которое, предположительно, принадлежит израильской... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T21:44

2023-11-19T21:44

2023-11-19T21:44

в мире

йемен

красное море

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Йеменская группировка "Ансар Алла" (хуситы) планировала заранее захват грузового судна Galaxy Leader, которое, предположительно, принадлежит израильской компании, захват осуществили силы ВМС и ВВС вооруженных сил хуситов, проведя высадку на палубу судна вдали от территориальных вод Йемена, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в группировке. "Воздушные и военно-морские силы "Ансар Алла" планировали операцию по перехвату корабля (Galaxy Leader) в течение нескольких дней, она была проведена вдали от территориальных вод Йемена", - отметил источник агентства. Источник уточнил, что "вертолет высадил на палубу корабля спецназ до того, как катера, принадлежащие военно-морским силам "Ансар Алла", сопроводили его к побережью провинции Ходейда на западе Йемена". По словам собеседника агентства, на судне находится 25 членов экипажа. Ранее источник в группировке сообщил РИА Новости, что они захватили принадлежащий израильской компании грузовой корабль в Красном море.

https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html

йемен

красное море

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йемен, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль