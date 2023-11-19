https://ria.ru/20231119/sudno-1910446380.html

Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама

Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама - РИА Новости, 20.11.2023

Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама

Захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader повстанцы из движения "Ансар Алла" намерены обращаться с членами его экипажа по законам ислама,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-19T20:12

2023-11-19T20:12

2023-11-20T03:04

ансар алла

йемен

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader повстанцы из движения "Ансар Алла" намерены обращаться с членами его экипажа по законам ислама, иностранцы без израильского гражданства будут приняты как гости, сообщил в воскресенье РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад."Нашей целью не являются корабли израильского врага, это он занимается геноцидом в отношении наших родных в секторе Газа, и таким образом наши вооруженные силы могут достать его. Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям", - сказал аль-Асад.Ранее источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допрашивают.

https://ria.ru/20231119/obvinenie-1910428246.html

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ансар алла, йемен, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году