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Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама
Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама - РИА Новости, 20.11.2023
Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама
Захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader повстанцы из движения "Ансар Алла" намерены обращаться с членами его экипажа по законам ислама,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-19T20:12
2023-11-19T20:12
2023-11-20T03:04
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader повстанцы из движения "Ансар Алла" намерены обращаться с членами его экипажа по законам ислама, иностранцы без израильского гражданства будут приняты как гости, сообщил в воскресенье РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад."Нашей целью не являются корабли израильского врага, это он занимается геноцидом в отношении наших родных в секторе Газа, и таким образом наши вооруженные силы могут достать его. Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям", - сказал аль-Асад.Ранее источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допрашивают.
https://ria.ru/20231119/obvinenie-1910428246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ансар алла, йемен, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ансар Алла, Йемен, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама
Хуситы заявили о намерении обращаться с захваченным экипажем по законам ислама