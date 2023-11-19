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Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама - РИА Новости, 20.11.2023
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20:12 19.11.2023 (обновлено: 03:04 20.11.2023)
https://ria.ru/20231119/sudno-1910446380.html
Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама
Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама - РИА Новости, 20.11.2023
Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама
Захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader повстанцы из движения "Ансар Алла" намерены обращаться с членами его экипажа по законам ислама,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-19T20:12
2023-11-20T03:04
ансар алла
йемен
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader повстанцы из движения "Ансар Алла" намерены обращаться с членами его экипажа по законам ислама, иностранцы без израильского гражданства будут приняты как гости, сообщил в воскресенье РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад."Нашей целью не являются корабли израильского врага, это он занимается геноцидом в отношении наших родных в секторе Газа, и таким образом наши вооруженные силы могут достать его. Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям", - сказал аль-Асад.Ранее источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допрашивают.
https://ria.ru/20231119/obvinenie-1910428246.html
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ансар алла, йемен, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ансар Алла, Йемен, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама

Хуситы заявили о намерении обращаться с захваченным экипажем по законам ислама

© AP Photo / Hani MohammedХуситы в столице Йемена Сане
Хуситы в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
Хуситы в столице Йемена Сане. Архивное фото
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader повстанцы из движения "Ансар Алла" намерены обращаться с членами его экипажа по законам ислама, иностранцы без израильского гражданства будут приняты как гости, сообщил в воскресенье РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.
«
"Нашей целью не являются корабли израильского врага, это он занимается геноцидом в отношении наших родных в секторе Газа, и таким образом наши вооруженные силы могут достать его. Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям", - сказал аль-Асад.
Ранее источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допрашивают.
Побережье Красного моря - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Израиль обвинил Иран в захвате судна в Красном море
Вчера, 18:12
 
Ансар АллаЙеменИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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