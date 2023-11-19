Рейтинг@Mail.ru
"Ансар Алла" подтвердила захват израильского судна в Красном море - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 19.11.2023 (обновлено: 18:24 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/sudno-1910422564.html
"Ансар Алла" подтвердила захват израильского судна в Красном море
"Ансар Алла" подтвердила захват израильского судна в Красном море - РИА Новости, 19.11.2023
"Ансар Алла" подтвердила захват израильского судна в Красном море
Контролирующая север Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) подтвердила РИА Новости захват в Красном море коммерческого судна Galaxy Leader, которое,... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T17:25
2023-11-19T18:24
в мире
красное море
ансар алла
ходейда (город)
йемен
израиль
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94920/55/949205543_0:150:1024:726_1920x0_80_0_0_06ac5be24fd432240d87cae3c3f43254.jpg
КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Контролирующая север Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) подтвердила РИА Новости захват в Красном море коммерческого судна Galaxy Leader, которое, вероятно, принадлежит израильской компании."Силы, принадлежащие группировке, на катерах перехватили коммерческое судно под названием Galaxy Leader у побережья Йемена в Красном море и смогли подняться на его борт", — сообщил источник в движении.Собеседник агентства добавил, что корабль доставили в подконтрольные группировке районы в провинции Ходейда на западе Йемена, отметив, что экипаж из 22 человек допрашивают.Незадолго до этого арабские СМИ сообщили, что ранее сегодня бойцам "Ансар Алла" удалось задержать в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader, которое ходит под флагом Багамских островов, в знак поддержки сопротивлению действиям Тель-Авива в секторе Газа. Предположительно, корабль принадлежит израильской компании.При этом в ЦАХАЛ заявили, что захваченное хуситами вблизи Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет граждан еврейского государства. В канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху осудили случившееся и возложили вину на Иран.В свою очередь, военный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" пообещал сделать заявление по этому поводу в ближайшее время.В воскресенье хуситы предупредили, что будут атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое израильскими компаниями, и призвали другие страны забрать членов экипажей этих кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси в прошлый вторник пообещал "нацелиться на израильские корабли в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и на границах с территориальными водами Йемена".
https://ria.ru/20231108/khusity-1908244826.html
https://ria.ru/20231114/obstrel-1909485887.html
красное море
ходейда (город)
йемен
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94920/55/949205543_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2e9191d17ee31f774cf77085ba4f02b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, ансар алла, ходейда (город), йемен, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Красное море, Ансар Алла, Ходейда (город), Йемен, Израиль, Биньямин Нетаньяху
"Ансар Алла" подтвердила захват израильского судна в Красном море

Группировка "Ансар Алла" подтвердила захват израильского судна в Красном море

CC BY 2.0 / mattk1979 / red seaПобережье Красного моря
Побережье Красного моря - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
CC BY 2.0 / mattk1979 / red sea
Побережье Красного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Контролирующая север Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) подтвердила РИА Новости захват в Красном море коммерческого судна Galaxy Leader, которое, вероятно, принадлежит израильской компании.
«
"Силы, принадлежащие группировке, на катерах перехватили коммерческое судно под названием Galaxy Leader у побережья Йемена в Красном море и смогли подняться на его борт", — сообщил источник в движении.
Собеседник агентства добавил, что корабль доставили в подконтрольные группировке районы в провинции Ходейда на западе Йемена, отметив, что экипаж из 22 человек допрашивают.
Незадолго до этого арабские СМИ сообщили, что ранее сегодня бойцам "Ансар Алла" удалось задержать в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader, которое ходит под флагом Багамских островов, в знак поддержки сопротивлению действиям Тель-Авива в секторе Газа. Предположительно, корабль принадлежит израильской компании.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский беспилотник MQ9
8 ноября, 19:08
При этом в ЦАХАЛ заявили, что захваченное хуситами вблизи Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет граждан еврейского государства. В канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху осудили случившееся и возложили вину на Иран.
В свою очередь, военный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" пообещал сделать заявление по этому поводу в ближайшее время.
В воскресенье хуситы предупредили, что будут атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое израильскими компаниями, и призвали другие страны забрать членов экипажей этих кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.
Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси в прошлый вторник пообещал "нацелиться на израильские корабли в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и на границах с территориальными водами Йемена".
Боевики-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Хуситы в Йемене заявили о новом запуске ракет по Эйлату в Израиле
14 ноября, 23:45
 
В миреКрасное мореАнсар АллаХодейда (город)ЙеменИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала