https://ria.ru/20231119/sudno-1910422564.html

"Ансар Алла" подтвердила захват израильского судна в Красном море

"Ансар Алла" подтвердила захват израильского судна в Красном море - РИА Новости, 19.11.2023

"Ансар Алла" подтвердила захват израильского судна в Красном море

Контролирующая север Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) подтвердила РИА Новости захват в Красном море коммерческого судна Galaxy Leader, которое,... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T17:25

2023-11-19T17:25

2023-11-19T18:24

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КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Контролирующая север Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) подтвердила РИА Новости захват в Красном море коммерческого судна Galaxy Leader, которое, вероятно, принадлежит израильской компании."Силы, принадлежащие группировке, на катерах перехватили коммерческое судно под названием Galaxy Leader у побережья Йемена в Красном море и смогли подняться на его борт", — сообщил источник в движении.Собеседник агентства добавил, что корабль доставили в подконтрольные группировке районы в провинции Ходейда на западе Йемена, отметив, что экипаж из 22 человек допрашивают.Незадолго до этого арабские СМИ сообщили, что ранее сегодня бойцам "Ансар Алла" удалось задержать в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader, которое ходит под флагом Багамских островов, в знак поддержки сопротивлению действиям Тель-Авива в секторе Газа. Предположительно, корабль принадлежит израильской компании.При этом в ЦАХАЛ заявили, что захваченное хуситами вблизи Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет граждан еврейского государства. В канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху осудили случившееся и возложили вину на Иран.В свою очередь, военный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" пообещал сделать заявление по этому поводу в ближайшее время.В воскресенье хуситы предупредили, что будут атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое израильскими компаниями, и призвали другие страны забрать членов экипажей этих кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси в прошлый вторник пообещал "нацелиться на израильские корабли в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и на границах с территориальными водами Йемена".

https://ria.ru/20231108/khusity-1908244826.html

https://ria.ru/20231114/obstrel-1909485887.html

красное море

ходейда (город)

йемен

израиль

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красное море, ансар алла, ходейда (город), йемен, израиль, биньямин нетаньяху