"Ансар Алла" подтвердила захват израильского судна в Красном море
Группировка "Ансар Алла" подтвердила захват израильского судна в Красном море
КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Контролирующая север Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) подтвердила РИА Новости захват в Красном море коммерческого судна Galaxy Leader, которое, вероятно, принадлежит израильской компании.
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"Силы, принадлежащие группировке, на катерах перехватили коммерческое судно под названием Galaxy Leader у побережья Йемена в Красном море и смогли подняться на его борт", — сообщил источник в движении.
Собеседник агентства добавил, что корабль доставили в подконтрольные группировке районы в провинции Ходейда на западе Йемена, отметив, что экипаж из 22 человек допрашивают.
Незадолго до этого арабские СМИ сообщили, что ранее сегодня бойцам "Ансар Алла" удалось задержать в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader, которое ходит под флагом Багамских островов, в знак поддержки сопротивлению действиям Тель-Авива в секторе Газа. Предположительно, корабль принадлежит израильской компании.
При этом в ЦАХАЛ заявили, что захваченное хуситами вблизи Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет граждан еврейского государства. В канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху осудили случившееся и возложили вину на Иран.
В свою очередь, военный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" пообещал сделать заявление по этому поводу в ближайшее время.
В воскресенье хуситы предупредили, что будут атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое израильскими компаниями, и призвали другие страны забрать членов экипажей этих кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.
Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси в прошлый вторник пообещал "нацелиться на израильские корабли в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и на границах с территориальными водами Йемена".