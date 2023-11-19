https://ria.ru/20231119/sud-1910427538.html

Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину

Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину - РИА Новости, 19.11.2023

Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину

Рэпер Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) подал иск в Замоскворецкий суд Москвы против главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, сообщили... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T18:39

2023-11-19T18:39

2023-11-19T20:58

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Рэпер Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) подал иск в Замоскворецкий суд Москвы против главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, сообщили РИА Новости в инстанции. "Иск Булаткина к ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и Мизулиной Е. М. зарегистрирован судом 16 ноября", — рассказал собеседник агентства.Иск относится к статье "о защите чести, достоинства и деловой репутации", в суде его подробности не раскрыли.По информации ряда СМИ, поводом послужили высказывания Мизулиной. Весной этого года глава "Лиги безопасного интернета" назвала исполнителя "главным скамером страны", что в переводе с английского языка означает "мошенник". Также она неоднократно призывала проверить Крида и ряд других блогеров из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр".Дело пока не принято к производству. Размер претензий также не уточняется.

https://ria.ru/20231103/mizulina-1907230709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, егор крид, москва, лига безопасного интернета