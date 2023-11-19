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Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину - РИА Новости, 19.11.2023
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Шоубиз
 
18:39 19.11.2023 (обновлено: 20:58 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/sud-1910427538.html
Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину
Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину - РИА Новости, 19.11.2023
Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину
Рэпер Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) подал иск в Замоскворецкий суд Москвы против главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, сообщили... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T18:39
2023-11-19T20:58
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Рэпер Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) подал иск в Замоскворецкий суд Москвы против главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, сообщили РИА Новости в инстанции. &quot;Иск Булаткина к ассоциации участников рынка интернет-индустрии &quot;Лига безопасного интернета&quot; и Мизулиной Е. М. зарегистрирован судом 16 ноября&quot;, — рассказал собеседник агентства.Иск относится к статье "о защите чести, достоинства и деловой репутации", в суде его подробности не раскрыли.По информации ряда СМИ, поводом послужили высказывания Мизулиной. Весной этого года глава "Лиги безопасного интернета" назвала исполнителя "главным скамером страны", что в переводе с английского языка означает "мошенник". Также она неоднократно призывала проверить Крида и ряд других блогеров из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр".Дело пока не принято к производству. Размер претензий также не уточняется.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, егор крид, москва, лига безопасного интернета
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Егор Крид, Москва, Лига безопасного интернета
Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину

Егор Крид подал иск о защите чести и достоинства на Екатерину Мизулину

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Егор Крид. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Рэпер Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) подал иск в Замоскворецкий суд Москвы против главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, сообщили РИА Новости в инстанции.
«

"Иск Булаткина к ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и Мизулиной Е. М. зарегистрирован судом 16 ноября", — рассказал собеседник агентства.

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор "Лиги безопасного интернета", исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор "Лиги безопасного интернета", исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Иск относится к статье "о защите чести, достоинства и деловой репутации", в суде его подробности не раскрыли.
По информации ряда СМИ, поводом послужили высказывания Мизулиной. Весной этого года глава "Лиги безопасного интернета" назвала исполнителя "главным скамером страны", что в переводе с английского языка означает "мошенник". Также она неоднократно призывала проверить Крида и ряд других блогеров из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр".
Дело пока не принято к производству. Размер претензий также не уточняется.
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