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В США неизвестный застрелил трех женщин и 13-летнюю девочку

В США неизвестный застрелил трех женщин и 13-летнюю девочку - РИА Новости, 19.11.2023

В США неизвестный застрелил трех женщин и 13-летнюю девочку

Три женщины и 13-летняя девочка погибли в результате стрельбы в нескольких местах американского города Мемфис, штат Теннесси, передаёт телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:51

2023-11-19T15:51

2023-11-19T15:51

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Три женщины и 13-летняя девочка погибли в результате стрельбы в нескольких местах американского города Мемфис, штат Теннесси, передаёт телеканал CNN со ссылкой на полицию. "Идет поиск подозреваемого после того, как три женщины и 13-летняя девочка были убиты и еще один подросток пострадал в результате нескольких эпизодов стрельбы в разных местах города Мемфис, штат Теннесси", - отмечает телеканал. Позднее телеканал Fox News со ссылкой на полицию сообщил, что в ходе поисков подозреваемый Мэвис Кристиан был обнаружен мертвым внутри автомобиля, предварительный осмотр указывает на самоубийство. Один из эпизодов стрельбы предварительно квалифицируется как домашнее насилие, приводит CNN заявление полиции.

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в мире, мемфис, теннесси