Губернатор Техаса анонсировал новый участок стены на границе с Мексикой
Губернатор Техаса Эббот анонсировал новый участок стены на границе с Мексикой
© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов США в Техасе
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов США в Техасе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт объявил о строительстве нового участка стены на границе с Мексикой.
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"Техас - первый и единственный штат в Америке, который строит собственную пограничную стену", - написал Эбботт в соцсети Х.
Он подчеркнул, что штат продолжит предпринимать действия по своей защите, пока администрация США не начнет решать проблему.
Губернатор опубликовал видео с возведением нескольких секций высокого забора, протяженностью десятки метров.
В феврале Эббот уже сообщал о возобновлении строительства стены. Этому объявлению предшествовали несколько месяцев переговоров между чиновниками и частными собственниками, которые в конечном итоге пришли к соглашению о строительстве инфраструктуры на их земле. Проект разрабатывался в течение в течение нескольких месяцев после того, как Комиссия по объектам Техаса одобрила контракт на 167 миллионов долларов с компанией Southwest Valley Constructors. Проект предназначен для возведения почти пограничной стены длиной свыше 11 километров в районе городе Дель-Рио. Еще один контракт был заключен с компанией BFBC на возведение еще одной стены такой же длины в долине Рио-Гранде.
При этом в октябре министерство внутренней безопасности (DHS) США в своем официальном издании Federal Register объявило, что администрация президента Джо Байдена отказалась от применения 26 федеральных законов на юге Техаса, чтобы разрешить строительство стены на границе с Мексикой. Отмечалось, что средства на строительство стены пойдут из ассигнований 2019 года, которые были выделены еще при правительстве республиканца Дональда Трампа, а нынешняя администрация не успела их задействовать. Тогда ведущие американские СМИ напоминали, что еще в бытность кандидатом на пост президента США Байден давал избирателям обещание, что при нем "не будет построено ни фута" стены на границе с Мексикой.
На полях прошедшего на неделе саммита АТЭС американский лидер встретился с главой Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, тот на встрече заявил, что Байден "первый президент США в недавнем времени, который не строит стен".