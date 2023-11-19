https://ria.ru/20231119/stena-1910348384.html

Губернатор Техаса анонсировал новый участок стены на границе с Мексикой

Губернатор Техаса анонсировал новый участок стены на границе с Мексикой - РИА Новости, 19.11.2023

Губернатор Техаса анонсировал новый участок стены на границе с Мексикой

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт объявил о строительстве нового участка стены на границе с Мексикой. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T04:44

2023-11-19T04:44

2023-11-19T04:47

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт объявил о строительстве нового участка стены на границе с Мексикой. "Техас - первый и единственный штат в Америке, который строит собственную пограничную стену", - написал Эбботт в соцсети Х. Он подчеркнул, что штат продолжит предпринимать действия по своей защите, пока администрация США не начнет решать проблему. Губернатор опубликовал видео с возведением нескольких секций высокого забора, протяженностью десятки метров. В феврале Эббот уже сообщал о возобновлении строительства стены. Этому объявлению предшествовали несколько месяцев переговоров между чиновниками и частными собственниками, которые в конечном итоге пришли к соглашению о строительстве инфраструктуры на их земле. Проект разрабатывался в течение в течение нескольких месяцев после того, как Комиссия по объектам Техаса одобрила контракт на 167 миллионов долларов с компанией Southwest Valley Constructors. Проект предназначен для возведения почти пограничной стены длиной свыше 11 километров в районе городе Дель-Рио. Еще один контракт был заключен с компанией BFBC на возведение еще одной стены такой же длины в долине Рио-Гранде. При этом в октябре министерство внутренней безопасности (DHS) США в своем официальном издании Federal Register объявило, что администрация президента Джо Байдена отказалась от применения 26 федеральных законов на юге Техаса, чтобы разрешить строительство стены на границе с Мексикой. Отмечалось, что средства на строительство стены пойдут из ассигнований 2019 года, которые были выделены еще при правительстве республиканца Дональда Трампа, а нынешняя администрация не успела их задействовать. Тогда ведущие американские СМИ напоминали, что еще в бытность кандидатом на пост президента США Байден давал избирателям обещание, что при нем "не будет построено ни фута" стены на границе с Мексикой. На полях прошедшего на неделе саммита АТЭС американский лидер встретился с главой Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, тот на встрече заявил, что Байден "первый президент США в недавнем времени, который не строит стен".

https://ria.ru/20230908/nyu-york-1894867347.html

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мексика, техас, сша, джо байден, дональд трамп, андрес мануэль лопес обрадор, в мире