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В Кировоградской области уничтожено хранилище топлива для авиатехники ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023
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14:13 19.11.2023 (обновлено: 16:29 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910396480.html
В Кировоградской области уничтожено хранилище топлива для авиатехники ВСУ
В Кировоградской области уничтожено хранилище топлива для авиатехники ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023
В Кировоградской области уничтожено хранилище топлива для авиатехники ВСУ
Российские подразделения уничтожили склады топлива для украинской авиационной техники в Кировоградской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:13
2023-11-19T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
киевская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили склады топлива для украинской авиационной техники в Кировоградской области, сообщило Минобороны.&quot;На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ&quot;, — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 111 районах. В частности, возле Кировограда и Ольшаницы в Киевской области удалось успешно нанести удар по складам боеприпасов ВСУ.В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации поразила живую силу и технику 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовых отрядов 12-й бригады специального назначения "Азов"* к югу от Кузьмино в Луганской Народной Республике. Кроме того, авиация нанесла поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины возле Ямполовки и Григоровки в ДНР, а также Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила шесть атак солдат 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике 112-й, 114-й и 241-й бригад территориальной обороны, а также 28-й и 30-й механизированных бригад возле Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 127-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Константиновки, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения нанесли огневое поражение солдатам 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино, Кирово и поселка Копани в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, кировоградская область, киевская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Киевская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
В Кировоградской области уничтожено хранилище топлива для авиатехники ВСУ

Минобороны: ВС России поразили склады боеприпасов ВСУ в Киевской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили склады топлива для украинской авиационной техники в Кировоградской области, сообщило Минобороны.
«

"На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ", — говорится в сводке.

Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 111 районах. В частности, возле Кировограда и Ольшаницы в Киевской области удалось успешно нанести удар по складам боеприпасов ВСУ.
В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".
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Вчера, 10:11

Купянское направление

Группировка войск "Запад" при поддержке авиации поразила живую силу и технику 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР.
Потери противника составили:
  • более 70 военнослужащих;
  • два автомобиля.
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"Это уже слишком": в ВСУ пришли в ярость от действий наемников
Вчера, 09:28

Краснолиманское направление

Бойцы группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовых отрядов 12-й бригады специального назначения "Азов"* к югу от Кузьмино в Луганской Народной Республике. Кроме того, авиация нанесла поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины возле Ямполовки и Григоровки в ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • два автомобиля.
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"Было понятно сразу". Полковник рассказал о главном просчете ВСУ
Вчера, 12:20

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила шесть атак солдат 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике 112-й, 114-й и 241-й бригад территориальной обороны, а также 28-й и 30-й механизированных бригад возле Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки.
Потери противника составили:
  • свыше 240 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • боевая машина пехоты;
  • два автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б".
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Вчера, 15:26

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 127-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Константиновки, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 145 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.
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17 ноября, 08:00

Запорожское направление

Российские подразделения нанесли огневое поражение солдатам 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино, Кирово и поселка Копани в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • свыше 100 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • 11 автомобилей;
  • гаубица Д-30.
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Украина требует атомного удара по России
9 ноября, 08:00

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 20 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б";
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьКиевская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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