В Кировоградской области уничтожено хранилище топлива для авиатехники ВСУ
Минобороны: ВС России поразили склады боеприпасов ВСУ в Киевской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили склады топлива для украинской авиационной техники в Кировоградской области, сообщило Минобороны.
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"На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ", — говорится в сводке.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 111 районах. В частности, возле Кировограда и Ольшаницы в Киевской области удалось успешно нанести удар по складам боеприпасов ВСУ.
В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".
Купянское направление
Группировка войск "Запад" при поддержке авиации поразила живую силу и технику 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР.
Потери противника составили:
- более 70 военнослужащих;
- два автомобиля.
Краснолиманское направление
Бойцы группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовых отрядов 12-й бригады специального назначения "Азов"* к югу от Кузьмино в Луганской Народной Республике. Кроме того, авиация нанесла поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины возле Ямполовки и Григоровки в ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- боевая бронированная машина;
- два автомобиля.
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила шесть атак солдат 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике 112-й, 114-й и 241-й бригад территориальной обороны, а также 28-й и 30-й механизированных бригад возле Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки.
Потери противника составили:
- свыше 240 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- боевая машина пехоты;
- два автомобиля;
- гаубица "Мста-Б".
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 127-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Константиновки, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.
Потери противника составили:
- до 145 военнослужащих;
- два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.
Запорожское направление
Российские подразделения нанесли огневое поражение солдатам 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино, Кирово и поселка Копани в Запорожской области.
Потери противника составили:
- свыше 100 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- 11 автомобилей;
- гаубица Д-30.
Херсонское направление
Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 20 военнослужащих;
- два автомобиля;
- гаубица "Мста-Б";
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
* Запрещенная в России террористическая организация.