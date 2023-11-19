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В Кировоградской области уничтожено хранилище топлива для авиатехники ВСУ

В Кировоградской области уничтожено хранилище топлива для авиатехники ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023

В Кировоградской области уничтожено хранилище топлива для авиатехники ВСУ

Российские подразделения уничтожили склады топлива для украинской авиационной техники в Кировоградской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T14:13

2023-11-19T14:13

2023-11-19T16:29

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили склады топлива для украинской авиационной техники в Кировоградской области, сообщило Минобороны."На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ", — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 111 районах. В частности, возле Кировограда и Ольшаницы в Киевской области удалось успешно нанести удар по складам боеприпасов ВСУ.В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации поразила живую силу и технику 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовых отрядов 12-й бригады специального назначения "Азов"* к югу от Кузьмино в Луганской Народной Республике. Кроме того, авиация нанесла поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины возле Ямполовки и Григоровки в ДНР, а также Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила шесть атак солдат 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике 112-й, 114-й и 241-й бригад территориальной обороны, а также 28-й и 30-й механизированных бригад возле Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 127-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Константиновки, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения нанесли огневое поражение солдатам 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино, Кирово и поселка Копани в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231119/vsu-1910367440.html

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https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

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Наталья Макарова

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