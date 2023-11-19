Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники и солдат ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 19.11.2023 (обновлено: 14:22 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910366716.html
Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники и солдат ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники и солдат ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023
Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники и солдат ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотниками техники и живой силы ВСУ в районе Белогоровки на Краснолиманском направлении в ДНР. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:05
2023-11-19T14:22
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910369280_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1599e60c1df8739fdfb2e8657a7b8c67.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотниками техники и живой силы ВСУ в районе Белогоровки на Краснолиманском направлении в ДНР.На видео продолжительностью 34 секунды показано несколько эпизодов поражения БТР и бронеавтомобилей украинских войск, а также личного состава противника.На кадрах можно увидеть, как БПЛА залетают и взрываются прямо в окопах и зданиях, где засели бойцы ВСУ.Как сообщали в Минобороны, за минувшие сутки Киев потерял на Краснолиманском направлении до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
https://ria.ru/20231118/sklad-1910267952.html
россия
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение беспилотниками техники и личного состава ВСУ в районе Белогоровки
Кадры уничтожения беспилотниками техники и личного состава ВСУ в районе Белогоровки в ДНР
2023-11-19T10:05
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910369280_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_578244bea73fd5d7102b13f0b98010dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Киев
Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники и солдат ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения техники и солдат ВСУ в районе Белогоровки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотниками техники и живой силы ВСУ в районе Белогоровки на Краснолиманском направлении в ДНР.
На видео продолжительностью 34 секунды показано несколько эпизодов поражения БТР и бронеавтомобилей украинских войск, а также личного состава противника.
На кадрах можно увидеть, как БПЛА залетают и взрываются прямо в окопах и зданиях, где засели бойцы ВСУ.
Как сообщали в Минобороны, за минувшие сутки Киев потерял на Краснолиманском направлении до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области
18 ноября, 13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала