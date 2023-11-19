https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910366716.html
Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники и солдат ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники и солдат ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023
Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники и солдат ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотниками техники и живой силы ВСУ в районе Белогоровки на Краснолиманском направлении в ДНР. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:05
2023-11-19T10:05
2023-11-19T14:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотниками техники и живой силы ВСУ в районе Белогоровки на Краснолиманском направлении в ДНР.На видео продолжительностью 34 секунды показано несколько эпизодов поражения БТР и бронеавтомобилей украинских войск, а также личного состава противника.На кадрах можно увидеть, как БПЛА залетают и взрываются прямо в окопах и зданиях, где засели бойцы ВСУ.Как сообщали в Минобороны, за минувшие сутки Киев потерял на Краснолиманском направлении до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение беспилотниками техники и личного состава ВСУ в районе Белогоровки
Кадры уничтожения беспилотниками техники и личного состава ВСУ в районе Белогоровки в ДНР
2023-11-19T10:05
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Киев
Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники и солдат ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения техники и солдат ВСУ в районе Белогоровки