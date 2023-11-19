https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910366716.html

Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники и солдат ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники и солдат ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023

Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники и солдат ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотниками техники и живой силы ВСУ в районе Белогоровки на Краснолиманском направлении в ДНР. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T10:05

2023-11-19T10:05

2023-11-19T14:22

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотниками техники и живой силы ВСУ в районе Белогоровки на Краснолиманском направлении в ДНР.На видео продолжительностью 34 секунды показано несколько эпизодов поражения БТР и бронеавтомобилей украинских войск, а также личного состава противника.На кадрах можно увидеть, как БПЛА залетают и взрываются прямо в окопах и зданиях, где засели бойцы ВСУ.Как сообщали в Минобороны, за минувшие сутки Киев потерял на Краснолиманском направлении до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

https://ria.ru/20231118/sklad-1910267952.html

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донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение беспилотниками техники и личного состава ВСУ в районе Белогоровки Кадры уничтожения беспилотниками техники и личного состава ВСУ в районе Белогоровки в ДНР 2023-11-19T10:05 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев