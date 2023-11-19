https://ria.ru/20231119/smartfony-1910363019.html
Эксперт рассказала о вреде низких температур для смартфонов
Эксперт рассказала о вреде низких температур для смартфонов - РИА Новости, 19.11.2023
Эксперт рассказала о вреде низких температур для смартфонов
Использовать телефон на улице в холодное время года лучше как можно реже, обращаясь к помощи наушников и карманов, при этом минус 20 градусов уже считается... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:34
2023-11-19T09:34
2023-11-19T09:42
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Использовать телефон на улице в холодное время года лучше как можно реже, обращаясь к помощи наушников и карманов, при этом минус 20 градусов уже считается нежелательной температурой для работы смартфона, сообщила РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. Эксперт отметила, что в целом переохлаждение батареи приводит к сложным химическим процессам, которые чреваты последствиями. Почти во всех современных смартфонах стоят литий-ионные аккумуляторы, которые густеют при отрицательной температуре, и, как итог, они теряют способность отдавать заряд аккумулятору. Также отрицательная температура пагубно влияет на подвижность полимерных мембран в динамиках устройства. Всё это может привести к временному и даже постоянному сокращению ёмкости аккумулятора и изменению тональности звучания во внутреннем и внешнем динамиках смартфона. "На улице необходимо доставать смартфон как можно реже. Например, при разговоре лучше всего использовать наушники, а сам телефон держать в кармане... Краткосрочное использование смартфона при отрицательной температуре, вероятнее всего, не приведет к каким-либо серьезным последствиям. Нежелательной температурой для работы смартфона на морозе считается показатель от минус 20 градусов, однако лучше не пренебрегать правилами пользованиями и доставать его как можно реже", - рассказала Голицына. В свою очередь, заходя с мороза в помещение, не стоит сразу ставить телефон на зарядку, поскольку перепады температуры также негативно влияют на работоспособность устройства. "Оптимальная температура окружающей среды для зарядки считается от +10 до +30 градусов. Дайте устройству нагреться до комнатной температуры. Например, если прогулка была недолгой, смартфону достаточно полежать в теплом помещении 15-20 минут", - уточнила она. Ранее директор категории "Электроника" розничной сети МТС Нина Пластинина сообщила агентству о том, что, возвращаясь домой с холода, ставить на зарядку наушники также не стоит, поскольку при резкой смене температуры может образовываться конденсат, приводящий к коррозии металла.
https://ria.ru/20231107/otklyuchenie-1907650285.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, мтс
Общество, Технологии, МТС
Эксперт рассказала о вреде низких температур для смартфонов
Эксперт: температура ниже минус 20 градусов нежелательна для работы смартфона
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Использовать телефон на улице в холодное время года лучше как можно реже, обращаясь к помощи наушников и карманов, при этом минус 20 градусов уже считается нежелательной температурой для работы смартфона, сообщила РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
Эксперт отметила, что в целом переохлаждение батареи приводит к сложным химическим процессам, которые чреваты последствиями. Почти во всех современных смартфонах стоят литий-ионные аккумуляторы, которые густеют при отрицательной температуре, и, как итог, они теряют способность отдавать заряд аккумулятору.
Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить
Также отрицательная температура пагубно влияет на подвижность полимерных мембран в динамиках устройства. Всё это может привести к временному и даже постоянному сокращению ёмкости аккумулятора и изменению тональности звучания во внутреннем и внешнем динамиках смартфона.
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"На улице необходимо доставать смартфон как можно реже. Например, при разговоре лучше всего использовать наушники, а сам телефон держать в кармане... Краткосрочное использование смартфона при отрицательной температуре, вероятнее всего, не приведет к каким-либо серьезным последствиям. Нежелательной температурой для работы смартфона на морозе считается показатель от минус 20 градусов, однако лучше не пренебрегать правилами пользованиями и доставать его как можно реже", - рассказала Голицына.
В свою очередь, заходя с мороза в помещение, не стоит сразу ставить телефон на зарядку, поскольку перепады температуры также негативно влияют на работоспособность устройства. "Оптимальная температура окружающей среды для зарядки считается от +10 до +30 градусов. Дайте устройству нагреться до комнатной температуры. Например, если прогулка была недолгой, смартфону достаточно полежать в теплом помещении 15-20 минут", - уточнила она.
Ранее директор категории "Электроника" розничной сети МТС Нина Пластинина сообщила агентству о том, что, возвращаясь домой с холода, ставить на зарядку наушники также не стоит, поскольку при резкой смене температуры может образовываться конденсат, приводящий к коррозии металла.
Назван способ уменьшить расход заряда смартфона