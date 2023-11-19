https://ria.ru/20231119/smartfony-1910363019.html

Эксперт рассказала о вреде низких температур для смартфонов

Эксперт рассказала о вреде низких температур для смартфонов - РИА Новости, 19.11.2023

Эксперт рассказала о вреде низких температур для смартфонов

Использовать телефон на улице в холодное время года лучше как можно реже, обращаясь к помощи наушников и карманов, при этом минус 20 градусов уже считается... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T09:34

2023-11-19T09:34

2023-11-19T09:42

общество

технологии

мтс

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Использовать телефон на улице в холодное время года лучше как можно реже, обращаясь к помощи наушников и карманов, при этом минус 20 градусов уже считается нежелательной температурой для работы смартфона, сообщила РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. Эксперт отметила, что в целом переохлаждение батареи приводит к сложным химическим процессам, которые чреваты последствиями. Почти во всех современных смартфонах стоят литий-ионные аккумуляторы, которые густеют при отрицательной температуре, и, как итог, они теряют способность отдавать заряд аккумулятору. Также отрицательная температура пагубно влияет на подвижность полимерных мембран в динамиках устройства. Всё это может привести к временному и даже постоянному сокращению ёмкости аккумулятора и изменению тональности звучания во внутреннем и внешнем динамиках смартфона. "На улице необходимо доставать смартфон как можно реже. Например, при разговоре лучше всего использовать наушники, а сам телефон держать в кармане... Краткосрочное использование смартфона при отрицательной температуре, вероятнее всего, не приведет к каким-либо серьезным последствиям. Нежелательной температурой для работы смартфона на морозе считается показатель от минус 20 градусов, однако лучше не пренебрегать правилами пользованиями и доставать его как можно реже", - рассказала Голицына. В свою очередь, заходя с мороза в помещение, не стоит сразу ставить телефон на зарядку, поскольку перепады температуры также негативно влияют на работоспособность устройства. "Оптимальная температура окружающей среды для зарядки считается от +10 до +30 градусов. Дайте устройству нагреться до комнатной температуры. Например, если прогулка была недолгой, смартфону достаточно полежать в теплом помещении 15-20 минут", - уточнила она. Ранее директор категории "Электроника" розничной сети МТС Нина Пластинина сообщила агентству о том, что, возвращаясь домой с холода, ставить на зарядку наушники также не стоит, поскольку при резкой смене температуры может образовываться конденсат, приводящий к коррозии металла.

https://ria.ru/20231107/otklyuchenie-1907650285.html

https://ria.ru/20231013/zaryad-1902404854.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, мтс