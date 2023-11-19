https://ria.ru/20231119/skochilenko-1910413635.html

Член СПЧ обратится к омбудсмену по делу художницы Скочиленко

Член СПЧ обратится к омбудсмену по делу художницы Скочиленко - РИА Новости, 19.11.2023

Член СПЧ обратится к омбудсмену по делу художницы Скочиленко

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что обратится к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой по вопросу обеспечения... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T16:15

2023-11-19T16:15

2023-11-19T16:15

россия

васильевский остров

ева меркачева

александр брод

татьяна москалькова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что обратится к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой по вопросу обеспечения художницы Александры Скочиленко надлежащим питанием в колонии. Ранее суд назначил петербургской художнице Александре Скочиленко, которая расклеивала стикеры с антивоенными лозунгами, наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии общего режима. Газета "Коммерсантъ" сообщила, что в защиту Скочиленко выступили врачи, которые в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину попросили освободить ее из колонии из-за проблем со здоровьем. У художницы диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания. "Со своей стороны я направлю обращение Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Важно знать её позицию. Кроме того, омбудсмен имеет полномочия обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда. Также важно услышать позицию руководства ФСИН относительно медицинского обеспечения госпожи Скочиленко", - сообщил Брод. Также правозащитник отметил, что приговор художнице Скочиленко вызвал определённый резонанс в обществе. "Есть юридическая процедура, позволяющая защите Скочиленко обжаловать приговор суда в случае несогласия с ним", - подчеркнул Брод. В свою очередь член СПЧ Ева Меркачева назвала меру пресечения "чудовищной" для Скочиленко. "Про болезнь Александры с самого начала знали, что у неё есть непереносимость продуктов, что у неё есть ещё там ряд заболеваний, и обо всем этом она говорила каждый раз на продлении меры пресечения вообще изначально. Когда избрали такую жёсткую меру для заключения в СИЗО, то это вызвало много сомнений, вопросов. А уж сейчас, после приговора…", - сказала Меркачева. По ее словам, с проблемами с питанием в колониях сталкиваются также вегетарианцы, люди с непереносимостью глютена и так далее, поскольку в учреждениях "единая столовая, единый рацион питания для всех", а в случае со Скочиленко все "гораздо серьезнее". "Поэтому я считаю, что, в целом, её пребывание в колонии для неё смертельно опасно. Я уже не говорю про этап — период, когда человека этапируют, это может длиться точно не один день, это может длиться неделями", - рассказала Меркачева. На вопрос, будет ли она поднимать эту тему на встрече СПЧ с президентом, Меркачева обратила внимание на проблему людей с тяжёлыми заболеваниями, находящихся "в огромном количестве" под стражей. Она напомнила, что этот вопрос уже был поднят на встрече с президентом России Владимиром Путиным, после чего Верховный суд разработал законопроект, предлагающий не избирать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, страдающего тяжелым заболеванием. "Если бы этот законопроект был уже принят изначально, Сашу не взяли бы под стражу. То есть, не было бы для этого основания, потому что она не совершила насильственные преступления, и она попадает под те категории, когда не берутся такие люди под стражу. Но законопроект ещё не принят. Он ещё только прошёл первое чтение. Мы не знаем, как, в каком виде, в какой форме он попадёт ко второму чтению и уже к третьему. Поэтому тут ещё неизвестно", - сказала Меркачева. "Если у меня будет возможность, я буду просить президента поддержать этот законопроект Верховного суда в той форме, в которой был изначально, потому что, повторюсь, если бы его приняли, невозможно стало бы брать под стражу людей, которые подозреваются в ненасильственных преступлениях", - добавила правозащитница. Скочиленко признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). По версии следствия, в марте 2022 года на Васильевском острове Скочиленко расклеивала в магазине "Перекресток" вместо ценников "фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании" ВС РФ.

https://ria.ru/20231107/shteyn-1907840342.html

https://ria.ru/20220412/shtraf-1783184561.html

россия

васильевский остров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, васильевский остров, ева меркачева, александр брод, татьяна москалькова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество