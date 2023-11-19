https://ria.ru/20231119/shtorm-1910409236.html

В Керчи шторм повалил деревья, несколько районов остались без света

В Керчи шторм повалил деревья, несколько районов остались без света - РИА Новости, 19.11.2023

В Керчи шторм повалил деревья, несколько районов остались без света

Штормовой ветер и ливень привели к падению десятков деревьев в Керчи, а также обесточиванию нескольких районов города, ведутся противоаварийные работы, сообщил... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:40

2023-11-19T15:40

2023-11-19T15:40

происшествия

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Штормовой ветер и ливень привели к падению десятков деревьев в Керчи, а также обесточиванию нескольких районов города, ведутся противоаварийные работы, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков. "Керченский РЭС устраняет аварийные повреждения на электросетях. Некоторые микрорайоны обесточены. Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства устраняет аварии на своих трубопроводах. Котельные и теплопункты работают в штатном режиме. На данный момент у нас около 20 поваленных деревьев. Работают 5 бригад, которые занимаются их распиловкой", - написал Брусаков в своем Telegram канале. Первоочередные задачи, по словам властей, освободить проезжие части от поваленных деревьев и восстановить подачу электроэнергии в дома. Особых подтоплений по городу нет, сообщил глава города. Ливневки справились с дождевой водой, за исключением ливневой канализации по ул. Г. Петрова, там ведётся расчистках ливневки. "Контролируем ситуацию по городу. Создан штаб. Силы всех служб направлены на устранение последствий шквального ветра",- написал глава города. Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы.

https://ria.ru/20231119/novosibirsk-1910408553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)