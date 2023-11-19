https://ria.ru/20231119/shok-1910387683.html

"Пора начать". В США пришли в ужас из-за неожиданного хода украинцев

"Пора начать". В США пришли в ужас из-за неожиданного хода украинцев - РИА Новости, 20.11.2023

"Пора начать". В США пришли в ужас из-за неожиданного хода украинцев

Украинцы не желают сражаться за свою страну и лишь хотят ее покинуть, пишет обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-19T12:59

2023-11-19T12:59

2023-11-20T08:15

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украинцы не желают сражаться за свою страну и лишь хотят ее покинуть, пишет обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker."Может быть, Украине пора начать мирные переговоры с Россией, пойти на компромисс, если придется, реалистично оценивать свои перспективы и работать над тем, чтобы стать хорошей страной, за которую захочется воевать и умирать", — говорится в материале.Журналистка была шокирована, узнав, что большинство украинцев, несмотря на многомиллиардную помощь Запада, не желают даже воевать за свою страну и хотят вступить в Евросоюз только для того, чтобы покинуть свою родину."То, что они не считают свою страну достойной борьбы, многое говорит о том, что это за "страна". Может быть, она действительно является частью России, как утверждают русские", — резюмировала Шоуолтер.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231119/vsu-1910367440.html

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политика, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, сша