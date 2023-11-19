"Пора начать". В США пришли в ужас из-за неожиданного хода украинцев
AT: украинцы отказываются сражаться за свою страну и хотят лишь ее покинуть
© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкБеженцы из Украины в пункте временного размещения на территории автоспортивного комплекса "Вираж" в Белгороде
Беженцы из Украины в пункте временного размещения на территории автоспортивного комплекса "Вираж" в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украинцы не желают сражаться за свою страну и лишь хотят ее покинуть, пишет обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.
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"Может быть, Украине пора начать мирные переговоры с Россией, пойти на компромисс, если придется, реалистично оценивать свои перспективы и работать над тем, чтобы стать хорошей страной, за которую захочется воевать и умирать", — говорится в материале.
Журналистка была шокирована, узнав, что большинство украинцев, несмотря на многомиллиардную помощь Запада, не желают даже воевать за свою страну и хотят вступить в Евросоюз только для того, чтобы покинуть свою родину.
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"То, что они не считают свою страну достойной борьбы, многое говорит о том, что это за "страна". Может быть, она действительно является частью России, как утверждают русские", — резюмировала Шоуолтер.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.