https://ria.ru/20231119/sel-1910414602.html

В Гурзуфе сошел сель

В Гурзуфе сошел сель - РИА Новости, 19.11.2023

В Гурзуфе сошел сель

Шторм и ливни привели к сходу селя в крымском Гурзуфе, пострадал автомобиль, подтоплены несколько домов, сильный ветер вызвал перебои с электричеством в... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T16:19

2023-11-19T16:19

2023-11-19T17:46

происшествия

гурзуф

ялта

янина павленко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крымэнерго

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Шторм и ливни привели к сходу селя в крымском Гурзуфе, пострадал автомобиль, подтоплены несколько домов, сильный ветер вызвал перебои с электричеством в поселках городского округа Ялты, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале. Ранее гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы. "В Гурзуфе сход селя – пострадало авто, подтоплены подвалы четырех домов (вода ушла, приступаем к расчистке). Есть перебои с электроэнергией в Никите, Гурзуфе, Массандре, Восходе (поселки, входящие в Ялтинский городской округ – ред.). Специалисты "Крымэнерго" работают", - написала Павленко.Аварийные службы убирают с дорог упавшие деревья, в Ялте подтоплен подземный переход у Овощного рынка, там ведется откачка воды, написала глава администрации.

гурзуф

ялта

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, гурзуф, ялта, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крымэнерго, республика крым