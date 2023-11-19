Рейтинг@Mail.ru
В Гурзуфе сошел сель - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 19.11.2023 (обновлено: 17:46 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/sel-1910414602.html
В Гурзуфе сошел сель
В Гурзуфе сошел сель - РИА Новости, 19.11.2023
В Гурзуфе сошел сель
Шторм и ливни привели к сходу селя в крымском Гурзуфе, пострадал автомобиль, подтоплены несколько домов, сильный ветер вызвал перебои с электричеством в... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:19
2023-11-19T17:46
происшествия
гурзуф
ялта
янина павленко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крымэнерго
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910425196_0:684:952:1220_1920x0_80_0_0_6e694227d21767cd4998c40bd892072c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Шторм и ливни привели к сходу селя в крымском Гурзуфе, пострадал автомобиль, подтоплены несколько домов, сильный ветер вызвал перебои с электричеством в поселках городского округа Ялты, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале. Ранее гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы. "В Гурзуфе сход селя – пострадало авто, подтоплены подвалы четырех домов (вода ушла, приступаем к расчистке). Есть перебои с электроэнергией в Никите, Гурзуфе, Массандре, Восходе (поселки, входящие в Ялтинский городской округ – ред.). Специалисты "Крымэнерго" работают", - написала Павленко.Аварийные службы убирают с дорог упавшие деревья, в Ялте подтоплен подземный переход у Овощного рынка, там ведется откачка воды, написала глава администрации.
гурзуф
ялта
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910425196_0:451:952:1165_1920x0_80_0_0_a7d327762f05f8fb5d1c909c62417959.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гурзуф, ялта, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крымэнерго, республика крым
Происшествия, Гурзуф, Ялта, Янина Павленко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крымэнерго, Республика Крым
В Гурзуфе сошел сель

Шторм и ливни привели к сходу селя в крымском Гурзуфе, пострадал один автомобиль

© Янина ПаVленко/TelegramПоследствия схода селя в Гурзуфе. 19 ноября 2023
Последствия схода селя в Гурзуфе. 19 ноября 2023
© Янина ПаVленко/Telegram
Последствия схода селя в Гурзуфе. 19 ноября 2023
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Шторм и ливни привели к сходу селя в крымском Гурзуфе, пострадал автомобиль, подтоплены несколько домов, сильный ветер вызвал перебои с электричеством в поселках городского округа Ялты, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.
Ранее гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы.
"В Гурзуфе сход селя – пострадало авто, подтоплены подвалы четырех домов (вода ушла, приступаем к расчистке). Есть перебои с электроэнергией в Никите, Гурзуфе, Массандре, Восходе (поселки, входящие в Ялтинский городской округ – ред.). Специалисты "Крымэнерго" работают", - написала Павленко.
Аварийные службы убирают с дорог упавшие деревья, в Ялте подтоплен подземный переход у Овощного рынка, там ведется откачка воды, написала глава администрации.
 
ПроисшествияГурзуфЯлтаЯнина ПавленкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрымэнергоРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала