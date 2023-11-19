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В Гурзуфе сошел сель
В Гурзуфе сошел сель - РИА Новости, 19.11.2023
В Гурзуфе сошел сель
Шторм и ливни привели к сходу селя в крымском Гурзуфе, пострадал автомобиль, подтоплены несколько домов, сильный ветер вызвал перебои с электричеством в... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:19
2023-11-19T16:19
2023-11-19T17:46
происшествия
гурзуф
ялта
янина павленко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крымэнерго
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Шторм и ливни привели к сходу селя в крымском Гурзуфе, пострадал автомобиль, подтоплены несколько домов, сильный ветер вызвал перебои с электричеством в поселках городского округа Ялты, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале. Ранее гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы. "В Гурзуфе сход селя – пострадало авто, подтоплены подвалы четырех домов (вода ушла, приступаем к расчистке). Есть перебои с электроэнергией в Никите, Гурзуфе, Массандре, Восходе (поселки, входящие в Ялтинский городской округ – ред.). Специалисты "Крымэнерго" работают", - написала Павленко.Аварийные службы убирают с дорог упавшие деревья, в Ялте подтоплен подземный переход у Овощного рынка, там ведется откачка воды, написала глава администрации.
гурзуф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гурзуф, ялта, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крымэнерго, республика крым
Происшествия, Гурзуф, Ялта, Янина Павленко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крымэнерго, Республика Крым