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Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест - РИА Новости, 19.11.2023
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14:00 19.11.2023 (обновлено: 14:30 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/scheta-1910395144.html
Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест
Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест - РИА Новости, 19.11.2023
Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест
Следствие сняло арест со счета блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:00
2023-11-19T14:30
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Следствие сняло арест со счета блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.&quot;Следователь снял арест со счета, Чекалины поехали в банк и оплатили доначисленные пени и штраф — 296 млн рублей, всего получилось около 500 млн рублей&quot;, — уточнил собеседник агентства.Юрист пояснил, что по закону выплата недоимки, пени и штрафа считается безусловным основанием для прекращения уголовного преследования за налоговые преступления.Против Валерии Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: им нельзя общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, интернет и другие средства связи. Передвижения им при этом не ограничили.
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происшествия, александр чекалин, валерия чекалина
Происшествия, Александр Чекалин, Валерия Чекалина
Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест

Со счетов блогеров Чекалиных, погасивших 300-миллионный долг, сняли арест

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Следствие сняло арест со счета блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
«

"Следователь снял арест со счета, Чекалины поехали в банк и оплатили доначисленные пени и штраф — 296 млн рублей, всего получилось около 500 млн рублей", — уточнил собеседник агентства.

Юрист пояснил, что по закону выплата недоимки, пени и штрафа считается безусловным основанием для прекращения уголовного преследования за налоговые преступления.
Против Валерии Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: им нельзя общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, интернет и другие средства связи. Передвижения им при этом не ограничили.
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