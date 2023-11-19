https://ria.ru/20231119/scheta-1910395144.html

Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест

Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест - РИА Новости, 19.11.2023

Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест

Следствие сняло арест со счета блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T14:00

2023-11-19T14:00

2023-11-19T14:30

происшествия

александр чекалин

валерия чекалина

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Следствие сняло арест со счета блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков."Следователь снял арест со счета, Чекалины поехали в банк и оплатили доначисленные пени и штраф — 296 млн рублей, всего получилось около 500 млн рублей", — уточнил собеседник агентства.Юрист пояснил, что по закону выплата недоимки, пени и штрафа считается безусловным основанием для прекращения уголовного преследования за налоговые преступления.Против Валерии Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: им нельзя общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, интернет и другие средства связи. Передвижения им при этом не ограничили.

https://ria.ru/20231110/milokhin-1908717639.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, александр чекалин, валерия чекалина