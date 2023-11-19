https://ria.ru/20231119/scheta-1910395144.html
Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест
Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест - РИА Новости, 19.11.2023
Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест
Следствие сняло арест со счета блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:00
2023-11-19T14:00
2023-11-19T14:30
происшествия
александр чекалин
валерия чекалина
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Следствие сняло арест со счета блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков."Следователь снял арест со счета, Чекалины поехали в банк и оплатили доначисленные пени и штраф — 296 млн рублей, всего получилось около 500 млн рублей", — уточнил собеседник агентства.Юрист пояснил, что по закону выплата недоимки, пени и штрафа считается безусловным основанием для прекращения уголовного преследования за налоговые преступления.Против Валерии Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: им нельзя общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, интернет и другие средства связи. Передвижения им при этом не ограничили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр чекалин, валерия чекалина
Происшествия, Александр Чекалин, Валерия Чекалина
Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест
Со счетов блогеров Чекалиных, погасивших 300-миллионный долг, сняли арест
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Следствие сняло арест со счета блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
«
"Следователь снял арест со счета, Чекалины поехали в банк и оплатили доначисленные пени и штраф — 296 млн рублей, всего получилось около 500 млн рублей", — уточнил собеседник агентства.
Юрист пояснил, что по закону выплата недоимки, пени и штрафа считается безусловным основанием для прекращения уголовного преследования за налоговые преступления.
Против Валерии Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Савеловский суд Москвы
избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: им нельзя общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, интернет и другие средства связи. Передвижения им при этом не ограничили.
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