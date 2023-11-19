В ГД высказались о решении Финляндии закрыть КПП на границе с Россией
Шеремет: решение Финляндии закрыть крупнейшие КПП на границе с РФ—русофобское
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал русофобской политикой решение Финляндии закрыть крупнейшие пункты пропуска на границе и призвал финские власти помнить пословицу, что "без брата проживешь, а без соседа нет".
Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих - Вартиус и Салла - будут принимать заявления об убежище. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии не может не вызывать беспокойство, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
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"Очень жаль, что Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения, односторонне перечеркнув многовековую совместную историю, экономические и гуманитарные связи, встав неожиданно для всех на скользкий путь конфронтации, позабыв хорошую народную мудрость: без брата проживешь, а без соседа нет", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, власти Финляндии принимают заведомо ущербные для своей страны решения, обрекая свой народ на никому не нужное противостояние.
В пятницу представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд говорил журналистам, что Финляндия проинформировала Еврокомиссию о мерах на границе с Россией, ЕК констатирует увеличение числа просителей убежища, прибывающих из РФ в Финляндию, внимательно следит за ситуацией, находится в контакте с финскими властями и пограничной службой и совместно с профильными агентствами готова помочь государствам в охране внешних границ. По его словам, обязанность охраны границ лежит на государствах-членах ЕС, они "лучше могут определить, что для этого необходимо". При этом представитель ЕК указал на необходимость соблюдения основных прав.