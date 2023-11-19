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В ГД высказались о решении Финляндии закрыть КПП на границе с Россией - РИА Новости, 19.11.2023
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16:32 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/reshenie-1910417357.html
В ГД высказались о решении Финляндии закрыть КПП на границе с Россией
В ГД высказались о решении Финляндии закрыть КПП на границе с Россией - РИА Новости, 19.11.2023
В ГД высказались о решении Финляндии закрыть КПП на границе с Россией
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал русофобской политикой решение Финляндии закрыть крупнейшие пункты пропуска на границе и призвал финские власти помнить... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:32
2023-11-19T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал русофобской политикой решение Финляндии закрыть крупнейшие пункты пропуска на границе и призвал финские власти помнить пословицу, что "без брата проживешь, а без соседа нет". Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих - Вартиус и Салла - будут принимать заявления об убежище. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии не может не вызывать беспокойство, ответные меры российской стороны будут прорабатываться. "Очень жаль, что Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения, односторонне перечеркнув многовековую совместную историю, экономические и гуманитарные связи, встав неожиданно для всех на скользкий путь конфронтации, позабыв хорошую народную мудрость: без брата проживешь, а без соседа нет", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, власти Финляндии принимают заведомо ущербные для своей страны решения, обрекая свой народ на никому не нужное противостояние. В пятницу представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд говорил журналистам, что Финляндия проинформировала Еврокомиссию о мерах на границе с Россией, ЕК констатирует увеличение числа просителей убежища, прибывающих из РФ в Финляндию, внимательно следит за ситуацией, находится в контакте с финскими властями и пограничной службой и совместно с профильными агентствами готова помочь государствам в охране внешних границ. По его словам, обязанность охраны границ лежит на государствах-членах ЕС, они "лучше могут определить, что для этого необходимо". При этом представитель ЕК указал на необходимость соблюдения основных прав.
https://ria.ru/20231119/barer-1910397824.html
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в мире, финляндия, россия, кристиан виганд, михаил шеремет, еврокомиссия, госдума рф, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Кристиан Виганд, Михаил Шеремет, Еврокомиссия, Госдума РФ, Евросоюз, Санкции в отношении России
В ГД высказались о решении Финляндии закрыть КПП на границе с Россией

Шеремет: решение Финляндии закрыть крупнейшие КПП на границе с РФ—русофобское

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал русофобской политикой решение Финляндии закрыть крупнейшие пункты пропуска на границе и призвал финские власти помнить пословицу, что "без брата проживешь, а без соседа нет".
Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих - Вартиус и Салла - будут принимать заявления об убежище. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии не может не вызывать беспокойство, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
В Финляндии начали возводить барьер на границе с Россией
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"Очень жаль, что Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения, односторонне перечеркнув многовековую совместную историю, экономические и гуманитарные связи, встав неожиданно для всех на скользкий путь конфронтации, позабыв хорошую народную мудрость: без брата проживешь, а без соседа нет", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, власти Финляндии принимают заведомо ущербные для своей страны решения, обрекая свой народ на никому не нужное противостояние.
В пятницу представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд говорил журналистам, что Финляндия проинформировала Еврокомиссию о мерах на границе с Россией, ЕК констатирует увеличение числа просителей убежища, прибывающих из РФ в Финляндию, внимательно следит за ситуацией, находится в контакте с финскими властями и пограничной службой и совместно с профильными агентствами готова помочь государствам в охране внешних границ. По его словам, обязанность охраны границ лежит на государствах-членах ЕС, они "лучше могут определить, что для этого необходимо". При этом представитель ЕК указал на необходимость соблюдения основных прав.
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В миреФинляндияРоссияКристиан ВигандМихаил ШереметЕврокомиссияГосдума РФЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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