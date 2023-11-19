https://ria.ru/20231119/rakety-1910346636.html
Создатель "Бурана" высказался против полетов на многоразовых ракетах
Создатель "Бурана" высказался против полетов на многоразовых ракетах - РИА Новости, 19.11.2023
Создатель "Бурана" высказался против полетов на многоразовых ракетах
Один из создателей орбитального космического корабля "Буран" Сергей Цыбин заявил РИА Новости, что из-за возможных рисков не дал бы согласие на полет космонавтов РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T03:21
2023-11-19T03:21
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Один из создателей орбитального космического корабля "Буран" Сергей Цыбин заявил РИА Новости, что из-за возможных рисков не дал бы согласие на полет космонавтов на ракете-носителе с многоразовым блоком, подобной Falcon 9 или Super Heavy американской компании SpaceX."Я бы пилотируемый пуск на многоразовом блоке не подписал бы", - сказал Цыбин, замруководителя полета "Бурана" по автоматизированной системе управления полета (АСУ). Он добавил, что у американских инженеров "совершенно другое понимание" требований безопасности."Нормы прочности для гражданских самолетов, например, у американцев были сделаны так, что многие вещи, которые у нас обязательно учитываются, у них вообще не учитываются, потому что считалось, что это очень редко может быть. Если разобьется один самолет за 10 лет, то гораздо проще и дешевле заплатить компенсацию родственникам, чем возить на сотнях самолетов лишние сотни килограммов конструкции", - отметил Цыбин.Американский инженер и предприниматель, владелец компании Space X Илон Маск стремится к тому, чтобы как можно больше компонентов ракеты можно было использовать многократно, так как это позволит очень существенно снизить затраты на запуски в космос.Falcon 9 — ракета-носитель частично многоразового использования, используется для запусков многоразовых космических кораблей - грузового Cargo Dragon и пилотируемого Crew Dragon. Кроме того, с помощью Falcon 9 запускают спутники.Starship — самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков, включающая в себя сам космический корабль Starship и ракетный ускоритель Super Heavy. Super Heavy представляет собой многоразовую первую ступень системы, корабль Starship, выполняющий роль второй ступени, — также полностью многоразовый. Предполагается, что в ходе межпланетных миссий на Марс или Луну Starship будет способен брать на борт экипаж из нескольких десятков человек. Второй испытательный полет корабля Starship состоялся в 7.02 18 ноября по времени Восточного побережья США (16.02 мск). На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Как сообщила компания в соцсети Х, вскоре после разделения "ракета-носитель подверглась быстрой незапланированной разборке".
https://ria.ru/20231118/starship-1910291563.html
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марс, сша, илон маск, spacex
Марс, США, Илон Маск, SpaceX
Создатель "Бурана" высказался против полетов на многоразовых ракетах
Создатель "Бурана" высказался против полетов космонавтов на многоразовых ракетах
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Один из создателей орбитального космического корабля "Буран" Сергей Цыбин заявил РИА Новости, что из-за возможных рисков не дал бы согласие на полет космонавтов на ракете-носителе с многоразовым блоком, подобной Falcon 9 или Super Heavy американской компании SpaceX.
«
"Я бы пилотируемый пуск на многоразовом блоке не подписал бы", - сказал Цыбин, замруководителя полета "Бурана" по автоматизированной системе управления полета (АСУ).
Он добавил, что у американских инженеров "совершенно другое понимание" требований безопасности.
"Нормы прочности для гражданских самолетов, например, у американцев были сделаны так, что многие вещи, которые у нас обязательно учитываются, у них вообще не учитываются, потому что считалось, что это очень редко может быть. Если разобьется один самолет за 10 лет, то гораздо проще и дешевле заплатить компенсацию родственникам, чем возить на сотнях самолетов лишние сотни килограммов конструкции", - отметил Цыбин.
Американский инженер и предприниматель, владелец компании Space X Илон Маск
стремится к тому, чтобы как можно больше компонентов ракеты можно было использовать многократно, так как это позволит очень существенно снизить затраты на запуски в космос.
Falcon 9 — ракета-носитель частично многоразового использования, используется для запусков многоразовых космических кораблей - грузового Cargo Dragon и пилотируемого Crew Dragon. Кроме того, с помощью Falcon 9 запускают спутники.
SpaceX потеряла связь с кораблем Starship
Starship — самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков, включающая в себя сам космический корабль Starship и ракетный ускоритель Super Heavy. Super Heavy представляет собой многоразовую первую ступень системы, корабль Starship, выполняющий роль второй ступени, — также полностью многоразовый. Предполагается, что в ходе межпланетных миссий на Марс
или Луну Starship будет способен брать на борт экипаж из нескольких десятков человек.
Второй испытательный полет корабля Starship состоялся в 7.02 18 ноября по времени Восточного побережья США
(16.02 мск). На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Как сообщила компания в соцсети Х, вскоре после разделения "ракета-носитель подверглась быстрой незапланированной разборке".
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