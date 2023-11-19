https://ria.ru/20231119/raketa-1910454981.html

Иран представил новую крылатую ракету "Фаттах 2"

Иран представил новую крылатую ракету "Фаттах 2" - РИА Новости, 20.11.2023

Иран представил новую крылатую ракету "Фаттах 2"

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) представили новую крылатую ракету "Фаттах 2" с гиперзвуковым... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-19T21:41

2023-11-19T21:41

2023-11-20T08:54

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) представили новую крылатую ракету "Фаттах 2" с гиперзвуковым планирующим блоком (HGV), об этом сообщило государственное иранское агентство IRNA. "В ходе визита Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на выставку достижений ВКС КСИР впервые была представлена гиперзвуковая ракета "Фаттах 2", - говорится в сообщении. Отмечается, что крылатые ракеты первого поколения были оснащены простыми ракетными двигателями для обеспечения начального разгона, а также турбореактивными двигателями для управления движением. При этом ракеты нового поколения, такие как "Фаттах 2", оборудованы уже прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету Иран разработал в ноябре 2022 года. В июне на выставке вооружения в Иране ее презентовал глава военно-воздушных сил КСИР Амир Хаджизаде. Ракета получила название "Фаттах". По словам Хаджизаде, она способна наносить удары на расстоянии 1,4 тысячи километров. Он также подчеркнул, что ракета "практически неуязвима" для вражеских ПВО. Таким образом, Иран стал четвертой страной в мире, обладающей гиперзвуковым оружием. Гиперзвуковым оружием обладают Россия и Китай, США также проводят испытания гиперзвукового оружия.

https://ria.ru/20231119/iran-1910450728.html

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в мире, иран, россия, китай, али хаменеи