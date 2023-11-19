https://ria.ru/20231119/raketa-1910438282.html
США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM
США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM - РИА Новости, 19.11.2023
США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM
Американская компания Lockheed Martin совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическая ракету PrSM (Precision Strike Missile), которая... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T19:16
2023-11-19T19:16
2023-11-19T21:33
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическая ракету PrSM (Precision Strike Missile), которая заменит ATACMS."Компания Lockheed Martin успешно завершила производственные квалификационные летные испытания, проведенные совместно с армией США... Из пусковой установки HIMARS была выпущена одна PrSM, которая поразила заданную цель", — следует из заявления корпорации.Отмечается, PrSM — это оперативно-тактическая ракета, способная "нейтрализовать цели на расстоянии более 400 километров". Ранее помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявлял, что поступление Precision Strike Missile на вооружение американской армии может снизить риски боеготовности, связанные с возможными поставками ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину.
https://ria.ru/20231119/frantsiya-1910358140.html
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сша, lockheed martin , украина
США, Lockheed Martin , Украина
США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM
В США испытали новую ракету Precision Strike Missile