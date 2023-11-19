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США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM - РИА Новости, 19.11.2023
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19:16 19.11.2023 (обновлено: 21:33 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/raketa-1910438282.html
США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM
США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM - РИА Новости, 19.11.2023
США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM
Американская компания Lockheed Martin совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическая ракету PrSM (Precision Strike Missile), которая... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T19:16
2023-11-19T21:33
сша
lockheed martin
украина
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическая ракету PrSM (Precision Strike Missile), которая заменит ATACMS.&quot;Компания Lockheed Martin успешно завершила производственные квалификационные летные испытания, проведенные совместно с армией США... Из пусковой установки HIMARS была выпущена одна PrSM, которая поразила заданную цель&quot;, — следует из заявления корпорации.Отмечается, PrSM — это оперативно-тактическая ракета, способная "нейтрализовать цели на расстоянии более 400 километров". Ранее помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявлял, что поступление Precision Strike Missile на вооружение американской армии может снизить риски боеготовности, связанные с возможными поставками ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину.
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сша, lockheed martin , украина
США, Lockheed Martin , Украина
США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM

В США испытали новую ракету Precision Strike Missile

© Фото : Lockheed MartinРакета Precision Strike Missile компании Lockheed Martin во время испытаний
Ракета Precision Strike Missile компании Lockheed Martin во время испытаний - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : Lockheed Martin
Ракета Precision Strike Missile компании Lockheed Martin во время испытаний. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическая ракету PrSM (Precision Strike Missile), которая заменит ATACMS.
«

"Компания Lockheed Martin успешно завершила производственные квалификационные летные испытания, проведенные совместно с армией США... Из пусковой установки HIMARS была выпущена одна PrSM, которая поразила заданную цель", — следует из заявления корпорации.

Отмечается, PrSM — это оперативно-тактическая ракета, способная "нейтрализовать цели на расстоянии более 400 километров".
Ранее помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявлял, что поступление Precision Strike Missile на вооружение американской армии может снизить риски боеготовности, связанные с возможными поставками ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину.
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