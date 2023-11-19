https://ria.ru/20231119/rafakh-1910353246.html

Эвакуированная россиянка рассказала о боевых действиях возле КПП "Рафах"

Эвакуированная россиянка рассказала о боевых действиях возле КПП "Рафах" - РИА Новости, 19.11.2023

Эвакуированная россиянка рассказала о боевых действиях возле КПП "Рафах"

В непосредственной близости от КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа падают снаряды и идут боевые действия, рассказала журналистам эвакуированная из... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T07:08

2023-11-19T07:08

2023-11-19T08:55

россия

каир (город)

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910358805_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a13a9f73562828180667c68667d7bb19.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В непосредственной близости от КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа падают снаряды и идут боевые действия, рассказала журналистам эвакуированная из сектора Газы россиянка Яна Абухаджрас. В ночь на воскресенье самолет МЧС РФ, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа граждан России, приземлился в аэропорту "Домодедово". Всего за неделю, по данным МЧС, из сектора Газа в Россию четырьмя спецбортами эвакуировано 408 россиян и членов их семей, саму же границу в районе пункта "Рафах" перешли более 550 граждан РФ, из них 230 - дети. "Где граница, "Рафах", там бомбили. Мы ехали, нас не пускали в первый день..." - рассказала она по прибытии в "Домодедово". По ее словам, с прохождением КПП сложностей не было, но "приходилось ждать". "Приходилось ждать очень долго. Там страшно. Мы сидим (у КПП) и видим, как летит бомба и взрывается", - вспомнила Яна. Она также рассказала, что на границе они пробыли 18 часов с детьми, а когда поехали в Каир, там "буквально час-полтора были в отеле и сразу же - в аэропорт". В ночь на минувший понедельник, 13 ноября, первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в развернутый в египетской столице Каире штаб МЧС РФ. В секторе Газа у Яны остался муж. "У меня там семья осталась, муж остался смотреть за старенькими родителями. Говорит - увози детей, надо. Там нет сейчас полиции, врачей, это очень сложно: ни электричества, ни газа, ни света, в магазинах еды нет", - добавила она.

https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1910152928.html

https://ria.ru/20231116/gaza-1909853967.html

россия

каир (город)

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Россияне о боевых действиях вблизи КПП "Рафах" в Газе Россияне о боевых действиях вблизи КПП "Рафах" в Газе 2023-11-19T07:08 true PT2M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, каир (город), египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году