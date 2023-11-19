https://ria.ru/20231119/rafakh-1910353246.html
Эвакуированная россиянка рассказала о боевых действиях возле КПП "Рафах"
Эвакуированная россиянка рассказала о боевых действиях возле КПП "Рафах" - РИА Новости, 19.11.2023
Эвакуированная россиянка рассказала о боевых действиях возле КПП "Рафах"
В непосредственной близости от КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа падают снаряды и идут боевые действия, рассказала журналистам эвакуированная из... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T07:08
2023-11-19T07:08
2023-11-19T08:55
россия
каир (город)
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В непосредственной близости от КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа падают снаряды и идут боевые действия, рассказала журналистам эвакуированная из сектора Газы россиянка Яна Абухаджрас. В ночь на воскресенье самолет МЧС РФ, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа граждан России, приземлился в аэропорту "Домодедово". Всего за неделю, по данным МЧС, из сектора Газа в Россию четырьмя спецбортами эвакуировано 408 россиян и членов их семей, саму же границу в районе пункта "Рафах" перешли более 550 граждан РФ, из них 230 - дети. "Где граница, "Рафах", там бомбили. Мы ехали, нас не пускали в первый день..." - рассказала она по прибытии в "Домодедово". По ее словам, с прохождением КПП сложностей не было, но "приходилось ждать". "Приходилось ждать очень долго. Там страшно. Мы сидим (у КПП) и видим, как летит бомба и взрывается", - вспомнила Яна. Она также рассказала, что на границе они пробыли 18 часов с детьми, а когда поехали в Каир, там "буквально час-полтора были в отеле и сразу же - в аэропорт". В ночь на минувший понедельник, 13 ноября, первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в развернутый в египетской столице Каире штаб МЧС РФ. В секторе Газа у Яны остался муж. "У меня там семья осталась, муж остался смотреть за старенькими родителями. Говорит - увози детей, надо. Там нет сейчас полиции, врачей, это очень сложно: ни электричества, ни газа, ни света, в магазинах еды нет", - добавила она.
https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1910152928.html
https://ria.ru/20231116/gaza-1909853967.html
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Россияне о боевых действиях вблизи КПП "Рафах" в Газе
Россияне о боевых действиях вблизи КПП "Рафах" в Газе
2023-11-19T07:08
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россия, каир (город), египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Каир (город), Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эвакуированная россиянка рассказала о боевых действиях возле КПП "Рафах"
Эвакуированная россиянка Абухаджрас: возле КПП "Рафах" рвутся снаряды и идут бои
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В непосредственной близости от КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа падают снаряды и идут боевые действия, рассказала журналистам эвакуированная из сектора Газы россиянка Яна Абухаджрас.
В ночь на воскресенье самолет МЧС РФ
, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа граждан России, приземлился в аэропорту "Домодедово
". Всего за неделю, по данным МЧС, из сектора Газа в Россию четырьмя спецбортами эвакуировано 408 россиян и членов их семей, саму же границу в районе пункта "Рафах" перешли более 550 граждан РФ, из них 230 - дети.
МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа
"Где граница, "Рафах", там бомбили. Мы ехали, нас не пускали в первый день..." - рассказала она по прибытии в "Домодедово".
По ее словам, с прохождением КПП сложностей не было, но "приходилось ждать". "Приходилось ждать очень долго. Там страшно. Мы сидим (у КПП) и видим, как летит бомба и взрывается", - вспомнила Яна.
Она также рассказала, что на границе они пробыли 18 часов с детьми, а когда поехали в Каир
, там "буквально час-полтора были в отеле и сразу же - в аэропорт".
В ночь на минувший понедельник, 13 ноября, первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в развернутый в египетской столице Каире штаб МЧС РФ.
В секторе Газа у Яны остался муж.
"У меня там семья осталась, муж остался смотреть за старенькими родителями. Говорит - увози детей, надо. Там нет сейчас полиции, врачей, это очень сложно: ни электричества, ни газа, ни света, в магазинах еды нет", - добавила она.
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