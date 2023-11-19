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Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20 - РИА Новости, 19.11.2023
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14:36 19.11.2023 (обновлено: 15:49 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/putin-1910399541.html
Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20
Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20 - РИА Новости, 19.11.2023
Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20
Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия, сообщает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:36
2023-11-19T15:49
большая двадцатка
саммит g20
владимир путин
в мире
технологии
индия
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия, сообщает телеканал "Россия 1".Ранее МИД Индии сообщил, что виртуальный саммит лидеров "Большой двадцатки" состоится 22 ноября."Российский президент и лидеры западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. На следующий неделе состоится виртуальный саммит "Большой двадцатки". И Владимир Путин, как ожидается, примет в нем участие", - сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, в мире, технологии, индия, россия
Большая двадцатка, Саммит G20, Владимир Путин, В мире, Технологии, Индия, Россия
Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20

Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20 в Индии

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия, сообщает телеканал "Россия 1".
Ранее МИД Индии сообщил, что виртуальный саммит лидеров "Большой двадцатки" состоится 22 ноября.
"Российский президент и лидеры западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. На следующий неделе состоится виртуальный саммит "Большой двадцатки". И Владимир Путин, как ожидается, примет в нем участие", - сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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Большая двадцаткаСаммит G20Владимир ПутинВ миреТехнологииИндияРоссия
 
 
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