https://ria.ru/20231119/putin-1910399541.html

Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20

Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20 - РИА Новости, 19.11.2023

Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20

Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия, сообщает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T14:36

2023-11-19T14:36

2023-11-19T15:49

большая двадцатка

саммит g20

владимир путин

в мире

технологии

индия

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия, сообщает телеканал "Россия 1".Ранее МИД Индии сообщил, что виртуальный саммит лидеров "Большой двадцатки" состоится 22 ноября."Российский президент и лидеры западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. На следующий неделе состоится виртуальный саммит "Большой двадцатки". И Владимир Путин, как ожидается, примет в нем участие", - сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20231016/ukraina-1903073966.html

индия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, в мире, технологии, индия, россия