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Две песни группы "Агаты Кристи" признали в России пропагандой наркотиков - РИА Новости, 19.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:11 19.11.2023 (обновлено: 21:25 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/propaganda-1910452169.html
Две песни группы "Агаты Кристи" признали в России пропагандой наркотиков
Две песни группы "Агаты Кристи" признали в России пропагандой наркотиков - РИА Новости, 19.11.2023
Две песни группы "Агаты Кристи" признали в России пропагандой наркотиков
Известные песни "Моряк" и "Опиум для никого" группы "Агата Кристи" признали в России пропагандой наркотиков, заявил продюсер и сценарист Антон Чернин в сети... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T21:11
2023-11-19T21:25
культура
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Известные песни "Моряк" и "Опиум для никого" группы "Агата Кристи" признали в России пропагандой наркотиков, заявил продюсер и сценарист Антон Чернин в сети Facebook* со ссылкой на экс-солиста коллектива Глеба Самойлова. &quot;Почти тридцать лет награда искала героя! &#x27;&#x27;Моряк&#x27;&#x27; и &#x27;&#x27;Опиум для никого&#x27;&#x27; наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров&quot;, — процитировал он сообщение Самойлова.Как указал продюсер, об этом предупредили и другого бывшего солиста группы Вадима Самойлова. "Агата Кристи" распалась в 2008 году. Тем не менее музыканты продолжают исполнять свои песни на концертах. Композиции "Моряк" и "Опиум для никого" группа записала в 1990-е.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231031/shtraf-1906474997.html
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россия, вадим самойлов, глеб самойлов
Культура, Россия, Вадим Самойлов, Глеб Самойлов
Две песни группы "Агаты Кристи" признали в России пропагандой наркотиков

Продюсер Чернин: две песни "Агаты Кристи" признали в РФ пропагандой наркотиков

© РИА Новости / Анастасия Петракова | Перейти в медиабанкГлеб и Вадим Самойловы, группа "Агата Кристи"
Глеб и Вадим Самойловы, группа Агата Кристи - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Анастасия Петракова
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Глеб и Вадим Самойловы, группа "Агата Кристи". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Известные песни "Моряк" и "Опиум для никого" группы "Агата Кристи" признали в России пропагандой наркотиков, заявил продюсер и сценарист Антон Чернин в сети Facebook* со ссылкой на экс-солиста коллектива Глеба Самойлова.
«

"Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров", — процитировал он сообщение Самойлова.

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Как указал продюсер, об этом предупредили и другого бывшего солиста группы Вадима Самойлова.
"Агата Кристи" распалась в 2008 году. Тем не менее музыканты продолжают исполнять свои песни на концертах. Композиции "Моряк" и "Опиум для никого" группа записала в 1990-е.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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КультураРоссияВадим СамойловГлеб Самойлов
 
 
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