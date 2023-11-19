https://ria.ru/20231119/propaganda-1910452169.html

Две песни группы "Агаты Кристи" признали в России пропагандой наркотиков

Две песни группы "Агаты Кристи" признали в России пропагандой наркотиков - РИА Новости, 19.11.2023

Две песни группы "Агаты Кристи" признали в России пропагандой наркотиков

Известные песни "Моряк" и "Опиум для никого" группы "Агата Кристи" признали в России пропагандой наркотиков, заявил продюсер и сценарист Антон Чернин в сети... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T21:11

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Известные песни "Моряк" и "Опиум для никого" группы "Агата Кристи" признали в России пропагандой наркотиков, заявил продюсер и сценарист Антон Чернин в сети Facebook* со ссылкой на экс-солиста коллектива Глеба Самойлова. "Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров", — процитировал он сообщение Самойлова.Как указал продюсер, об этом предупредили и другого бывшего солиста группы Вадима Самойлова. "Агата Кристи" распалась в 2008 году. Тем не менее музыканты продолжают исполнять свои песни на концертах. Композиции "Моряк" и "Опиум для никого" группа записала в 1990-е.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231031/shtraf-1906474997.html

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россия, вадим самойлов, глеб самойлов