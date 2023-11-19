https://ria.ru/20231119/prognozy-1910433097.html

Спецоперация, 19 ноября: прогнозы для Киева ухудшаются, заявил экс-посол

Спецоперация, 19 ноября: прогнозы для Киева ухудшаются, заявил экс-посол - РИА Новости, 19.11.2023

Спецоперация, 19 ноября: прогнозы для Киева ухудшаются, заявил экс-посол

О перспективах Киева в конфликте с Москвой, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T19:08

2023-11-19T19:08

2023-11-19T19:26

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

владимир зеленский

валерий чалый

андрей ермак

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. О перспективах Киева в конфликте с Москвой, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Экс-посол Украины оценил перспективы КиеваУкраинские власти, просчитывая различные сценарии предоставления международной помощи Киеву, столкнулись с наихудшим из возможных, заявил в эфире телеканала "Эспрессо ТВ" бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Так он прокомментировал недавний визит главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон. По его словам, "наши власти почему-то рассчитывали на наиболее оптимистический вариант, а пошел и идет сейчас, на самом деле, самый худший". Экс-посол отметил, что его также удивил формат украинской делегации, наполовину состоявшей из представителей офиса Зеленского. При этом Чалый пояснил, что на сегодняшний день офис фактически выполняет функцию правительства. С пессимистическим заявлением также выступил в интервью украинскому телеканалу "24" действующий советник самого Ермака Михаил Подоляк. Он, в частности, усомнился в способности Киева противостоять Москве в долгосрочной перспективе. По его словам, перспективы ВСУ в конфликте зависят от трех аспектов: соотношение ресурсов у России и у Украины, количество оружия у обеих сторон и сроки, в которые это вооружение можно начать использовать. При этом Подоляк отметил еще одно стратегическое преимущество России над Украиной — само количество ресурсов. Конфликт как компьютерная играС критикой курса Запада на поддержку Киева выступили в самом Евросоюзе. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что часть политической элиты Европы представляет себе конфликт на Украине "компьютерной игрой Fortnite" и полагает, что поставками оружия Киеву можно приблизить мирное урегулирование. По его словам, значительная часть европейской политической элиты за последние четыре года "практически утратила здравый смысл". Попытка атаки БПЛА на МосквуРоссийская ПВО сбила в Богородском городском округе Подмосковья украинский беспилотник, который летел на столицу, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков, по предварительным данным, нет. В Минобороны позднее подтвердили эту информацию.Ход спецоперацииВооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили хранилище топлива для украинской авиатехники на аэродроме Канатово в Кировоградской области и поразили склады боеприпасов противника в районе Ольшаницы Киевской области, сообщили в Минобороны.На Запорожском направлении удалось нанести поражение силам четырех украинских механизированных бригад. Группировка войск "Юг" на Донецком направлении за сутки отбила шесть атак ВСУ. Совокупные потери противника на всех участках фронта составили около 605 солдат, 24 бронемашины, пять артиллерийских орудий, 38 автомобилей и другой специальной техники, а также 31 беспилотник.

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910421784.html

https://ria.ru/20231119/orban-1910366100.html

https://ria.ru/20231119/lozh-1910351747.html

https://ria.ru/20231119/vsu-1910388905.html

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киев, россия, украина, владимир зеленский, валерий чалый, андрей ермак, вооруженные силы украины