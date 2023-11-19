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В Приморье частично восстановили проезд в восемь сел после разлива реки - РИА Новости, 19.11.2023
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09:31 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/primore-1910362453.html
В Приморье частично восстановили проезд в восемь сел после разлива реки
В Приморье частично восстановили проезд в восемь сел после разлива реки - РИА Новости, 19.11.2023
В Приморье частично восстановили проезд в восемь сел после разлива реки
Специалисты наладили проезд для большегрузов в восемь сел Тернейского округа Приморья, которые отрезало после разлива реки в ходе циклона, сообщает... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:31
2023-11-19T09:31
происшествия
светлый
приморский край
дальнереченский район
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты наладили проезд для большегрузов в восемь сел Тернейского округа Приморья, которые отрезало после разлива реки в ходе циклона, сообщает правительство региона. Циклон с 16 по 18 ноября принёс почти трехмесячную норму осадков в посёлок Терней Приморского края. На территории Тернейского округа поднялся уровень воды в реке Серебрянка. Из-за переливов были отрезаны девять населенных пунктов: Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Перетычеха. Затопило восемь придомовых участков в поселке Терней. "Восстановлен проезд к восьми населенным пунктам для большегрузного транспорта. Это Амгу, Усть-Соболевка, Светлая, Самарга, Агзу, Единка, Максимовка и Перетычиха. Проезд отсутствует к селу Малая Кема", - говорится в сообщении. Движение для всех видов транспорта пока недоступно, рабочие смогут приступить к восстановлению дороги только вечером. Из-за гололеда приостановлена перевозка пассажиров на участке "Дальнереченск – Рощино – Восток" до села Новопокровка. К вечеру дорожники планируют его очистить. В Ханкайском округе на участке с 3 по 6 километр дороги Михайловка – Турий Рог – Кировка пока нет проезда. Альтернативный проезд возможен через пятый километр дороги Михайловка – Турий Рог. Также движения пока нет на 108 километре дороги Терней – Малая Кема. По данным властей, на территории Тернейского и Ханкайского без электроснабжения остаются некоторые населенные пункты, задействованы дизельные генераторы. Восстановить подачу света планируется в течение дня. Электроснабжение в Дальнереченском районе восстановлено, в Красноармейском округе есть перебои со светом. В пятницу в отдельных районах Приморья прошел снег, местами – дождь. В субботу из-за непогоды отменили внутрикраевые авиарейсы в посёлки Кавалерово и Пластун, а также автобусные - из Владивостока в поселки Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно. Автомобильное сообщение нарушено на трех участках дорог в Ханкайском, Красноармейском и Тернейском округах Приморья.
https://ria.ru/20230817/utoplenie-1890630369.html
https://ria.ru/20231113/khabarovsk-1909075061.html
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происшествия, светлый, приморский край, дальнереченский район
Происшествия, Светлый, Приморский край, Дальнереченский район
В Приморье частично восстановили проезд в восемь сел после разлива реки

В Приморье частично восстановили проезд большегрузов в села после разлива реки

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкПодтопленные дома
Подтопленные дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Подтопленные дома. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты наладили проезд для большегрузов в восемь сел Тернейского округа Приморья, которые отрезало после разлива реки в ходе циклона, сообщает правительство региона.
Циклон с 16 по 18 ноября принёс почти трехмесячную норму осадков в посёлок Терней Приморского края. На территории Тернейского округа поднялся уровень воды в реке Серебрянка. Из-за переливов были отрезаны девять населенных пунктов: Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Перетычеха. Затопило восемь придомовых участков в поселке Терней.
"Восстановлен проезд к восьми населенным пунктам для большегрузного транспорта. Это Амгу, Усть-Соболевка, Светлая, Самарга, Агзу, Единка, Максимовка и Перетычиха. Проезд отсутствует к селу Малая Кема", - говорится в сообщении.
Движение для всех видов транспорта пока недоступно, рабочие смогут приступить к восстановлению дороги только вечером.
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Из-за гололеда приостановлена перевозка пассажиров на участке "Дальнереченск – Рощино – Восток" до села Новопокровка. К вечеру дорожники планируют его очистить.
В Ханкайском округе на участке с 3 по 6 километр дороги Михайловка – Турий Рог – Кировка пока нет проезда. Альтернативный проезд возможен через пятый километр дороги Михайловка – Турий Рог. Также движения пока нет на 108 километре дороги Терней – Малая Кема.
По данным властей, на территории Тернейского и Ханкайского без электроснабжения остаются некоторые населенные пункты, задействованы дизельные генераторы. Восстановить подачу света планируется в течение дня. Электроснабжение в Дальнереченском районе восстановлено, в Красноармейском округе есть перебои со светом.
В пятницу в отдельных районах Приморья прошел снег, местами – дождь. В субботу из-за непогоды отменили внутрикраевые авиарейсы в посёлки Кавалерово и Пластун, а также автобусные - из Владивостока в поселки Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно. Автомобильное сообщение нарушено на трех участках дорог в Ханкайском, Красноармейском и Тернейском округах Приморья.
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