В Приморье частично восстановили проезд в восемь сел после разлива реки
В Приморье частично восстановили проезд большегрузов в села после разлива реки
Подтопленные дома. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты наладили проезд для большегрузов в восемь сел Тернейского округа Приморья, которые отрезало после разлива реки в ходе циклона, сообщает правительство региона.
Циклон с 16 по 18 ноября принёс почти трехмесячную норму осадков в посёлок Терней Приморского края. На территории Тернейского округа поднялся уровень воды в реке Серебрянка. Из-за переливов были отрезаны девять населенных пунктов: Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Перетычеха. Затопило восемь придомовых участков в поселке Терней.
"Восстановлен проезд к восьми населенным пунктам для большегрузного транспорта. Это Амгу, Усть-Соболевка, Светлая, Самарга, Агзу, Единка, Максимовка и Перетычиха. Проезд отсутствует к селу Малая Кема", - говорится в сообщении.
Движение для всех видов транспорта пока недоступно, рабочие смогут приступить к восстановлению дороги только вечером.
Из-за гололеда приостановлена перевозка пассажиров на участке "Дальнереченск – Рощино – Восток" до села Новопокровка. К вечеру дорожники планируют его очистить.
В Ханкайском округе на участке с 3 по 6 километр дороги Михайловка – Турий Рог – Кировка пока нет проезда. Альтернативный проезд возможен через пятый километр дороги Михайловка – Турий Рог. Также движения пока нет на 108 километре дороги Терней – Малая Кема.
По данным властей, на территории Тернейского и Ханкайского без электроснабжения остаются некоторые населенные пункты, задействованы дизельные генераторы. Восстановить подачу света планируется в течение дня. Электроснабжение в Дальнереченском районе восстановлено, в Красноармейском округе есть перебои со светом.
В пятницу в отдельных районах Приморья прошел снег, местами – дождь. В субботу из-за непогоды отменили внутрикраевые авиарейсы в посёлки Кавалерово и Пластун, а также автобусные - из Владивостока в поселки Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно. Автомобильное сообщение нарушено на трех участках дорог в Ханкайском, Красноармейском и Тернейском округах Приморья.