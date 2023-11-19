https://ria.ru/20231119/premer-1910465279.html

Премьер Катара 21 ноября начнет визит в Россию и Британию

Премьер Катара 21 ноября начнет визит в Россию и Британию - РИА Новости, 19.11.2023

Премьер Катара 21 ноября начнет визит в Россию и Британию

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани со вторника, 21 ноября, начнет визит в Россию и Великобританию в рамках миссии глав МИД... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T23:59

2023-11-19T23:59

2023-11-19T23:59

в мире

катар

россия

великобритания

лига арабских государств

оон

организация исламского сотрудничества

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879834817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad6a7ddce2186d057315729397f31535.jpg

ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани со вторника, 21 ноября, начнет визит в Россию и Великобританию в рамках миссии глав МИД семи арабских и мусульманских стран по прекращению войны в секторе Газа, сообщил катарскому агентству новостей QNA официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Премьер-министр и министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман бен Джассим Аль Тани начнет послезавтра, во вторник, турне в Российскую Федерацию и Великобританию в рамках раунда официальных визитов ряда министров иностранных дел братских стран в страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, чтобы предпринять действия для немедленного прекращения войны", - сказал аль-Ансари. По его словам, речь во время визитов также пойдет о "запуске серьезного и реального политического процесса для достижения прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с одобренными международными нормами, а также о принятии мер сдерживания оккупационных властей и прекращения их преступлений против человечества, чтобы обеспечить при этом коридоры для доставки срочной помощи в сектор Газа". На саммите в Эр-Рияде неделю назад лидеры арабских и мусульманских стран договорились создать комитет для шагов на международной арене по прекращению войны в секторе Газа, куда вошли главы МИД семи арабских и мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Нигерию и Палестину, а также генеральные секретари Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

https://ria.ru/20231119/vydvorenie-1910411371.html

катар

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, россия, великобритания, лига арабских государств, оон, организация исламского сотрудничества