Премьер Катара 21 ноября начнет визит в Россию и Британию
Премьер-министр Катара Аль Тани 21 ноября начнет визит в Россию и Британию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр иностранных дел Государства Катар Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани
Премьер-министр иностранных дел Государства Катар Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Архивное фото
ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани со вторника, 21 ноября, начнет визит в Россию и Великобританию в рамках миссии глав МИД семи арабских и мусульманских стран по прекращению войны в секторе Газа, сообщил катарскому агентству новостей QNA официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
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"Премьер-министр и министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман бен Джассим Аль Тани начнет послезавтра, во вторник, турне в Российскую Федерацию и Великобританию в рамках раунда официальных визитов ряда министров иностранных дел братских стран в страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, чтобы предпринять действия для немедленного прекращения войны", - сказал аль-Ансари.
По его словам, речь во время визитов также пойдет о "запуске серьезного и реального политического процесса для достижения прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с одобренными международными нормами, а также о принятии мер сдерживания оккупационных властей и прекращения их преступлений против человечества, чтобы обеспечить при этом коридоры для доставки срочной помощи в сектор Газа".
На саммите в Эр-Рияде неделю назад лидеры арабских и мусульманских стран договорились создать комитет для шагов на международной арене по прекращению войны в секторе Газа, куда вошли главы МИД семи арабских и мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Нигерию и Палестину, а также генеральные секретари Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.