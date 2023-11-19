Рейтинг@Mail.ru
Премьер Катара 21 ноября начнет визит в Россию и Британию - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/premer-1910465279.html
Премьер Катара 21 ноября начнет визит в Россию и Британию
Премьер Катара 21 ноября начнет визит в Россию и Британию - РИА Новости, 19.11.2023
Премьер Катара 21 ноября начнет визит в Россию и Британию
Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани со вторника, 21 ноября, начнет визит в Россию и Великобританию в рамках миссии глав МИД... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T23:59
2023-11-19T23:59
в мире
катар
россия
великобритания
лига арабских государств
оон
организация исламского сотрудничества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879834817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad6a7ddce2186d057315729397f31535.jpg
ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани со вторника, 21 ноября, начнет визит в Россию и Великобританию в рамках миссии глав МИД семи арабских и мусульманских стран по прекращению войны в секторе Газа, сообщил катарскому агентству новостей QNA официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Премьер-министр и министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман бен Джассим Аль Тани начнет послезавтра, во вторник, турне в Российскую Федерацию и Великобританию в рамках раунда официальных визитов ряда министров иностранных дел братских стран в страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, чтобы предпринять действия для немедленного прекращения войны", - сказал аль-Ансари. По его словам, речь во время визитов также пойдет о "запуске серьезного и реального политического процесса для достижения прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с одобренными международными нормами, а также о принятии мер сдерживания оккупационных властей и прекращения их преступлений против человечества, чтобы обеспечить при этом коридоры для доставки срочной помощи в сектор Газа". На саммите в Эр-Рияде неделю назад лидеры арабских и мусульманских стран договорились создать комитет для шагов на международной арене по прекращению войны в секторе Газа, куда вошли главы МИД семи арабских и мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Нигерию и Палестину, а также генеральные секретари Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.
https://ria.ru/20231119/vydvorenie-1910411371.html
катар
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879834817_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a659c7854dc0032f7cf472ba4701fe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, россия, великобритания, лига арабских государств, оон, организация исламского сотрудничества
В мире, Катар, Россия, Великобритания, Лига арабских государств, ООН, Организация исламского сотрудничества
Премьер Катара 21 ноября начнет визит в Россию и Британию

Премьер-министр Катара Аль Тани 21 ноября начнет визит в Россию и Британию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр иностранных дел Государства Катар Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани
Премьер-министр иностранных дел Государства Катар Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр иностранных дел Государства Катар Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани со вторника, 21 ноября, начнет визит в Россию и Великобританию в рамках миссии глав МИД семи арабских и мусульманских стран по прекращению войны в секторе Газа, сообщил катарскому агентству новостей QNA официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
«
"Премьер-министр и министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман бен Джассим Аль Тани начнет послезавтра, во вторник, турне в Российскую Федерацию и Великобританию в рамках раунда официальных визитов ряда министров иностранных дел братских стран в страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, чтобы предпринять действия для немедленного прекращения войны", - сказал аль-Ансари.
По его словам, речь во время визитов также пойдет о "запуске серьезного и реального политического процесса для достижения прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с одобренными международными нормами, а также о принятии мер сдерживания оккупационных властей и прекращения их преступлений против человечества, чтобы обеспечить при этом коридоры для доставки срочной помощи в сектор Газа".
На саммите в Эр-Рияде неделю назад лидеры арабских и мусульманских стран договорились создать комитет для шагов на международной арене по прекращению войны в секторе Газа, куда вошли главы МИД семи арабских и мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Нигерию и Палестину, а также генеральные секретари Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.
Территория больницы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Катар назвал преступлением выдворение из больницы Газы врачей и пациентов
Вчера, 15:57
 
В миреКатарРоссияВеликобританияЛига арабских государствООНОрганизация исламского сотрудничества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала