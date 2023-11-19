https://ria.ru/20231119/prazdnik-1910355679.html
Аналитики выяснили, как россияне планируют отметить Новый год
Аналитики выяснили, как россияне планируют отметить Новый год - РИА Новости, 19.11.2023
Аналитики выяснили, как россияне планируют отметить Новый год
Каждый двадцатый россиянин не собирается тратиться на стол к Новому году, примерно такая же доля граждан не намерены покупать подарки, при этом большинство... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T08:11
2023-11-19T08:11
2023-11-19T08:11
общество
россия
втб
новый год
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Каждый двадцатый россиянин не собирается тратиться на стол к Новому году, примерно такая же доля граждан не намерены покупать подарки, при этом большинство хочет ограничить расходы на эти цели 10 тысячами рублей, рассказали РИА Новости в группе ВТБ. Большинство россиян (67%) намерены провести новогоднюю ночь дома, а каждый девятый отправится в гости к родственникам или друзьям. На даче будут праздновать 3% опрошенных, по 2% – в ресторане или в путешествии по России, а за границу отправятся менее 1% респондентов. А вот 2% граждан вовсе не намерены праздновать Новый год и еще столько же встретят праздник на работе. Остальные 12% пока не определились со своими планами. "Около 5% вообще не планируют траты на покупку новогодних подарков, а 4% не собираются тратить средства на новогодний стол", - выяснили аналитики. В то же время половина россиян (52%) рассчитывают потратить на покупку новогодних подарков от 1 до 10 тысяч рублей: в 1-3 тысячи рублей хотели бы уложиться 13%, в 3-5 тысяч – 19%, в 5-10 тысяч - 20% опрошенных. Каждый девятый (11%) намерен потратить на новогодние подарки 10-15 тысяч рублей, 5% - 15-20 тысяч, 7% самых щедрых - свыше 20 тысяч рублей. Остальные 20% пока не запланировали такие траты. "На новогодний стол в расчете на одного человека 43% опрошенных хотели бы потратить 1-3 тысячи рублей. 17% рассчитывают израсходовать 3-5 тысяч рублей на человека, 9%- 5-10 тысяч, 3% - 10-15 тысяч, по 2% - 15-20 тысяч и свыше 20 тысяч рублей на человека. Примерно каждый пятый затруднился с ответом на этот вопрос", - добавляется в исследовании. Почти треть россиян считают лучшим новогодним подарком сюрприз, а каждый пятый - деньги. Около 11% хотели бы получить на Новый год что-нибудь полезное в хозяйстве, 8% – гаджеты или электронные приборы. Каждый двадцатый хотел бы подарочный сертификат, по 4% - драгоценности и парфюм. При этом каждый девятый опрошенный заявил, что ему не нужно подарков.
https://ria.ru/20231118/dedmoroz-1909815180.html
https://ria.ru/20231109/puteshestviya-1908235191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, втб, новый год
Общество, Россия, ВТБ, Новый год
Аналитики выяснили, как россияне планируют отметить Новый год
Опрос: каждый двадцатый россиянин не потратит ни копейки на подарки на Новый год
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Каждый двадцатый россиянин не собирается тратиться на стол к Новому году, примерно такая же доля граждан не намерены покупать подарки, при этом большинство хочет ограничить расходы на эти цели 10 тысячами рублей, рассказали РИА Новости в группе ВТБ.
Большинство россиян (67%) намерены провести новогоднюю ночь дома, а каждый девятый отправится в гости к родственникам или друзьям. На даче будут праздновать 3% опрошенных, по 2% – в ресторане или в путешествии по России
, а за границу отправятся менее 1% респондентов. А вот 2% граждан вовсе не намерены праздновать Новый год и еще столько же встретят праздник на работе. Остальные 12% пока не определились со своими планами.
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"Около 5% вообще не планируют траты на покупку новогодних подарков, а 4% не собираются тратить средства на новогодний стол", - выяснили аналитики.
В то же время половина россиян (52%) рассчитывают потратить на покупку новогодних подарков от 1 до 10 тысяч рублей: в 1-3 тысячи рублей хотели бы уложиться 13%, в 3-5 тысяч – 19%, в 5-10 тысяч - 20% опрошенных. Каждый девятый (11%) намерен потратить на новогодние подарки 10-15 тысяч рублей, 5% - 15-20 тысяч, 7% самых щедрых - свыше 20 тысяч рублей. Остальные 20% пока не запланировали такие траты.
"На новогодний стол в расчете на одного человека 43% опрошенных хотели бы потратить 1-3 тысячи рублей. 17% рассчитывают израсходовать 3-5 тысяч рублей на человека, 9%- 5-10 тысяч, 3% - 10-15 тысяч, по 2% - 15-20 тысяч и свыше 20 тысяч рублей на человека. Примерно каждый пятый затруднился с ответом на этот вопрос", - добавляется в исследовании.
Почти треть россиян считают лучшим новогодним подарком сюрприз, а каждый пятый - деньги. Около 11% хотели бы получить на Новый год что-нибудь полезное в хозяйстве, 8% – гаджеты или электронные приборы. Каждый двадцатый хотел бы подарочный сертификат, по 4% - драгоценности и парфюм. При этом каждый девятый опрошенный заявил, что ему не нужно подарков.
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