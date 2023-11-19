https://ria.ru/20231119/poteri-1910394723.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 19.11.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 100 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:56

2023-11-19T13:56

2023-11-19T14:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 100 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в ходе активных действий совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики."Потери противника составили более 70 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) южнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики. Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Ямполовка, севернее Григоровки Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля", - отметили в министерстве.

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика