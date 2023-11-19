В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли около ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 100 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в ходе активных действий совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
"Потери противника составили более 70 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) южнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики. Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Ямполовка, севернее Григоровки Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля", - отметили в министерстве.