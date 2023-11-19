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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 19.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 19.11.2023 (обновлено: 14:14 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/poteri-1910394723.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 19.11.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 100 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:56
2023-11-19T14:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 100 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в ходе активных действий совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики."Потери противника составили более 70 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) южнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики. Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Ямполовка, севернее Григоровки Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля", - отметили в министерстве.
украина
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях

МО: ВСУ потеряли около ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 100 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в ходе активных действий совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
"Потери противника составили более 70 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) южнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики. Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Ямполовка, севернее Григоровки Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля", - отметили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная Республика
 
 
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