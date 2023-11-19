https://ria.ru/20231119/posledstviya-1910413431.html

"Путин выигрывает". В США признали неприятную правду о России

"Путин выигрывает". В США признали неприятную правду о России - РИА Новости, 19.11.2023

"Путин выигрывает". В США признали неприятную правду о России

Поражение Украины обернется для США катастрофой, поскольку Вашингтон потеряет свой статус сильной державы в глазах мирового сообщества, заявил журналист Гарланд РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T16:13

2023-11-19T16:13

2023-11-19T16:13

в мире

украина

сша

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Поражение Украины обернется для США катастрофой, поскольку Вашингтон потеряет свой статус сильной державы в глазах мирового сообщества, заявил журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале."Внимание мира приковано к этому конфликту (России и Украины. — Прим. ред.) как ни к одному другому. Почему? <…> Потому что в этот раз США ввязались в конфликт со сверхдержавой. США сказали, что дадут Украине все, что у них есть <…>. В итоге сейчас Путин выигрывает. <…> Это крупное поражение для США", — отметил он.Никсон подчеркнул, что Белый дом и раньше совершал ошибки, однако тогда страна обладала экономической, дипломатической и индустриальной мощью, поэтому подобные просчеты "сходили с рук". Сейчас, когда США потеряли эту силу, поражение Украины в конфликте приведет к негативным последствиям для Вашингтона, добавил он. Журналист предположил, что в ближайшее время мир станет многополярным.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кто-то может попытаться затормозить процесс строительства многополярного мира и добьется снижения темпов, но его создание неизбежно.

https://ria.ru/20231119/reb-1910376281.html

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в мире, украина, сша, владимир путин