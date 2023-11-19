https://ria.ru/20231119/pomosch-1910427922.html

СМИ сообщили, когда США надеются утвердить запрос помощи Украине и Израилю

СМИ сообщили, когда США надеются утвердить запрос помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 19.11.2023

СМИ сообщили, когда США надеются утвердить запрос помощи Украине и Израилю

Конгресс США рассчитывает до конца текущего года одобрить запрос администрации о выделении средств на нужды Украины и Израиля, а также на обеспечение... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T18:10

2023-11-19T18:10

2023-11-19T18:10

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Конгресс США рассчитывает до конца текущего года одобрить запрос администрации о выделении средств на нужды Украины и Израиля, а также на обеспечение безопасности южной границы, сообщает в воскресенье телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники. Как напоминает телеканал, возглавляемая республиканцами Палата представителей ранее одобрила собственный законопроект, предполагающий ассигнования отдельно для Израиля за счет сокращения бюджета ряда федеральных ведомств. В Белом доме и Сенате, контроль над которым удерживают демократы, назвали такую инициативу несостоятельной и отказались дать ей ход. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (демократ от Нью-Йорка) дал понять, что вопрос предоставления дополнительной поддержки Украине и Израилю будет основным приоритетом в его работе до предстоящего Рождества. "Я знаю, что обе стороны (демократы и республиканцы - ред.) искренне заботятся об одобрении помощи Израилю и Украине, а также невинным мирным жителям в секторе Газа. Я надеюсь, что нам удастся прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит того, на чем настаивает. Мы начнем работать над этим сразу же, как только вернемся к работе после Дня Благодарения", - сказал Шумер, которого цитируют собеседники телеканала. День Благодарения в США в 2023 году выпадает на 23 ноября. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/konflikty-1910334951.html

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910344732.html

https://ria.ru/20231117/pomosch-1910195236.html

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израиль, украина, россия, сергей лавров, чак шумер, нато, ситуация в днр и лнр, хамас, оон, дмитрий песков