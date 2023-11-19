https://ria.ru/20231119/politizatsiya-1910453848.html

Политизация ислама радикалами вредит мусульманам, считают эксперты

Политизация ислама радикалами вредит мусульманам, считают эксперты - РИА Новости, 19.11.2023

Политизация ислама радикалами вредит мусульманам, считают эксперты

Закамуфлированные под ислам политические проекты подменяют каноны религии мирскими утопиями, нанося вред и мусульманам, и представителям других мировоззрений во РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T21:27

2023-11-19T21:27

2023-11-19T21:27

российская академия наук

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880851293_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_2797580ed58d21398a43634f09ca2138.jpg

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Закамуфлированные под ислам политические проекты подменяют каноны религии мирскими утопиями, нанося вред и мусульманам, и представителям других мировоззрений во всем мире, пришли к выводу эксперты на круглом столе в Институте Востоковедения РАН. По мнению директора Института востоковедения РАН Аликбера Аликберова, актуальность темы использования политического ислама сегодня стоит особо остро. "Ислам как инструмент, который берется на вооружение рядом политических деятелей для своего продвижения и влияния на умы масс, оказывает огромное влияние не только на арабо-мусульманские государства, но и на весь мир в целом. Деформация религиозных канонов негативно сказывается на политических режимах, а иногда приводит к не очень хорошим результатам", – сказал Аликберов на презентации монографии "Политический ислам: в поисках "земного рая" в Институте востоковедения РАН. Профессор Института востоковедения РАН Тауфик Ибрагим, в свою очередь заявил, что не существует абстрактного ислама. "Ислам такой, каким его делают сегодняшние мусульмане в данное время и в данном месте. Есть такое понятие, как "шахид", мученик за веру. Если человек в религиозном и политическом плане не сильно просвещен, он может погибнуть якобы ради веры. Он может сказать Всевышнему: "Я погиб ради ислама, я достоин Рая". Но так ли это на самом деле, если этот человек погиб не как мученик, а для того, чтобы прославиться? Политический ислам, как проект, может быть использован любыми, в том числе, деструктивными силами", - заключил Тауфик Ибрагим. По мнению доктора философских наук, профессора кафедры теологии Болгарской исламской академии Вячеслава Полосина, политический ислам преследует цель создания ранее не существовавшей глобальной клерикальной империи, отрицая существующие законы и государственные границы. "Под видом ислама идет элементарная борьба за мирскую власть и ресурсы. Политический ислам – это симулякр Божественной религии, от него первыми страдают сами же мусульмане", - сообщил Полосин. В обсуждении участвовали научный руководитель Института Востоковедения академик РАН В. В. Наумкин, руководитель Центра арабских исследований Института В. Кузнецов, другие ученые Института и приглашенные специалисты. Книга издана Советом по исламскому образованию при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

https://ria.ru/20231118/erdogan-1910308452.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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российская академия наук, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году