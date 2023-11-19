https://ria.ru/20231119/pogoda-1910366604.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачно, без осадков и не выше минус 4 градусов ожидается в Москве в воскресенье, температурный фон соответствует многолетним показателям декабря, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:04
2023-11-19T10:04
2023-11-19T10:04
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Облачно, без осадков и не выше минус 4 градусов ожидается в Москве в воскресенье, температурный фон соответствует многолетним показателям декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона, благодаря чему день выдастся относительно погожим, но с температурным фоном на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы, что соответствует многолетним показателям декабря. В Москве облачно, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 4 - минус 6 градусов, по области минус 3 - минус 8", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231114/puteshestviya-1909189211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидают облачную погоду и не выше минус четырех градусов