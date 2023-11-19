https://ria.ru/20231119/penza-1910371473.html
В Пензе иномарка влетела в подземный пешеходный переход
В Пензе иномарка влетела в подземный пешеходный переход - РИА Новости, 19.11.2023
В Пензе иномарка влетела в подземный пешеходный переход
Легковой автомобиль в Пензе после столкновения с другой машиной съехал в подземный пешеходной переход, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:40
2023-11-19T10:40
2023-11-19T10:40
происшествия
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пенза
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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль в Пензе после столкновения с другой машиной съехал в подземный пешеходной переход, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД. ДТП произошло в 21.36 мск в субботу напротив дома 27 по проспекту Победы. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Lada XRay под управлением водителя 1999 года рождения и автомобиля BMW 520 под управлением мужчины 1998 года рождения. После столкновения автомобиль BMW наехал на препятствие с последующим съездом с дороги в подземный пешеходный переход. В результате происшествия водитель автомобиля BMW получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства. На видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой ведомства, запечатлено, что Lada XRay перестраивается в правый ряд, в это время следовавшая по этой полосе на высокой скорости машина задевает "Ладу" по касательной и начинает менять траекторию движения.
https://ria.ru/20231119/dtp-1910367319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, пенза
Происшествия, Авто, Пенза
В Пензе иномарка влетела в подземный пешеходный переход
В Пензе иномарка влетела в подземный пешеходный переход, пострадал один человек
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль в Пензе после столкновения с другой машиной съехал в подземный пешеходной переход, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло в 21.36 мск в субботу напротив дома 27 по проспекту Победы.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Lada XRay под управлением водителя 1999 года рождения и автомобиля BMW 520 под управлением мужчины 1998 года рождения. После столкновения автомобиль BMW наехал на препятствие с последующим съездом с дороги в подземный пешеходный переход. В результате происшествия водитель автомобиля BMW получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
На видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой ведомства, запечатлено, что Lada XRay перестраивается в правый ряд, в это время следовавшая по этой полосе на высокой скорости машина задевает "Ладу" по касательной и начинает менять траекторию движения.
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