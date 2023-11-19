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Сенатор: позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться

Сенатор: позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться - РИА Новости, 19.11.2023

Сенатор: позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться

Позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T23:43

2023-11-19T23:43

2023-11-19T23:43

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "Позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться. И если там рассчитывают обо всем договориться, задействовав связи, деньги и медиа, то расчет может не оправдаться. Можно договориться с либеральными элитами Лондона и Парижа. С мусульманской улицей договориться нельзя", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Он отметил, что ни в Лондоне, ни в Берлине, ни в Тель-Авиве не понимают, что рост численности мусульманского населения в составе Британии, Франции и других стран Западной Европы сказывается на общественном климате и политической атмосфере по отношению к Израилю. Пушков добавил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, предлагая европейцам принять у себя два миллиона мусульман из сектора Газа, пытается решить проблему "непокорного анклава, порождающего палестинский терроризм в лице ХАМАС". "Но, как и всякий политик, сосредоточенный на настоящем, он не думает о долгосрочных последствиях для Израиля такого фактора, как драматический рост численности мусульманского населения. Но последствия, несомненно, будут", - отметил сенатор. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231119/razryv-1910449974.html

https://ria.ru/20231114/politika-1909478727.html

https://ria.ru/20231114/gaza-1909401022.html

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в мире, израиль, алексей пушков, хамас, оон, совет федерации рф, биньямин нетаньяху, западная европа, россия, владимир путин