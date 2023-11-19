https://ria.ru/20231119/obstrel-1910455862.html
При обстреле территории ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле территории ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 19.11.2023
При обстреле территории ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Кумачово в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T21:53
2023-11-19T21:53
2023-11-19T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Кумачово в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 ноября по состоянию на 21.30 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Кумачово (Старобешевский район): по улице Ленина погибла женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее в воскресенье представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Кумачово пять ракет из РСЗО, тип не уточнялся.
https://ria.ru/20231119/obstrel-1910447392.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле территории ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница
ВСУ обстреляли населенный пункт Кумачово в ДНР, погибла мирная жительница