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При обстреле села Кумачево в ДНР пострадали здания школы и клуба
При обстреле села Кумачево в ДНР пострадали здания школы и клуба - РИА Новости, 19.11.2023
При обстреле села Кумачево в ДНР пострадали здания школы и клуба
Здание школы, клуб и магазин пострадали при ракетном ударе со стороны ВСУ по тыловому населенному пункту Кумачево в Старобешевском районе ДНР, сообщил глава... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T20:05
2023-11-19T20:05
2023-11-19T20:05
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СТАРОБЕШЕВО (ДНР), 19 ноя - РИА Новости. Здание школы, клуб и магазин пострадали при ракетном ударе со стороны ВСУ по тыловому населенному пункту Кумачево в Старобешевском районе ДНР, сообщил глава района Николай Михайлов. "Подробностей нет, туда только выехала наша полиция, выехала комендатура, предварительно что пострадало - часть здания школы, в основном это библиотека, но пока все уточняется, сколько окон и т.д. Мы дали команду пока сотрудникам там не появляться - прилет один, потом через некоторое время другой, пока выждем время. Подробная информация уже будет завтра… Могу подтвердить факт, что да, в школу прилетело, ещё рядом пострадал клуб и пострадал магазин, стоящие рядом здания пострадали", - заявил РИА Новости глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов. По его словам, данных о наличии пострадавших пока нет. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), отмечали, что в течение воскресенья украинские войска обстреливали Горловку и Донецк, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, донецк, горловка, вооруженные силы украины, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Украина
При обстреле села Кумачево в ДНР пострадали здания школы и клуба
Глава района: ВСУ нанесли удар по селу Кумачево в ДНР, пострадали школа и клуб