Рейтинг@Mail.ru
При обстреле села Кумачево в ДНР пострадали здания школы и клуба - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/obstrel-1910445223.html
При обстреле села Кумачево в ДНР пострадали здания школы и клуба
При обстреле села Кумачево в ДНР пострадали здания школы и клуба - РИА Новости, 19.11.2023
При обстреле села Кумачево в ДНР пострадали здания школы и клуба
Здание школы, клуб и магазин пострадали при ракетном ударе со стороны ВСУ по тыловому населенному пункту Кумачево в Старобешевском районе ДНР, сообщил глава... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T20:05
2023-11-19T20:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
вооруженные силы украины
сцкк
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
СТАРОБЕШЕВО (ДНР), 19 ноя - РИА Новости. Здание школы, клуб и магазин пострадали при ракетном ударе со стороны ВСУ по тыловому населенному пункту Кумачево в Старобешевском районе ДНР, сообщил глава района Николай Михайлов. "Подробностей нет, туда только выехала наша полиция, выехала комендатура, предварительно что пострадало - часть здания школы, в основном это библиотека, но пока все уточняется, сколько окон и т.д. Мы дали команду пока сотрудникам там не появляться - прилет один, потом через некоторое время другой, пока выждем время. Подробная информация уже будет завтра… Могу подтвердить факт, что да, в школу прилетело, ещё рядом пострадал клуб и пострадал магазин, стоящие рядом здания пострадали", - заявил РИА Новости глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов. По его словам, данных о наличии пострадавших пока нет. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), отмечали, что в течение воскресенья украинские войска обстреливали Горловку и Донецк, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
донецкая народная республика
донецк
горловка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, горловка, вооруженные силы украины, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Украина
При обстреле села Кумачево в ДНР пострадали здания школы и клуба

Глава района: ВСУ нанесли удар по селу Кумачево в ДНР, пострадали школа и клуб

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАРОБЕШЕВО (ДНР), 19 ноя - РИА Новости. Здание школы, клуб и магазин пострадали при ракетном ударе со стороны ВСУ по тыловому населенному пункту Кумачево в Старобешевском районе ДНР, сообщил глава района Николай Михайлов.
«
"Подробностей нет, туда только выехала наша полиция, выехала комендатура, предварительно что пострадало - часть здания школы, в основном это библиотека, но пока все уточняется, сколько окон и т.д. Мы дали команду пока сотрудникам там не появляться - прилет один, потом через некоторое время другой, пока выждем время. Подробная информация уже будет завтра… Могу подтвердить факт, что да, в школу прилетело, ещё рядом пострадал клуб и пострадал магазин, стоящие рядом здания пострадали", - заявил РИА Новости глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов.
По его словам, данных о наличии пострадавших пока нет.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), отмечали, что в течение воскресенья украинские войска обстреливали Горловку и Донецк, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Зеленского снимают с финансирования
17 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаВооруженные силы УкраиныСЦККУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала