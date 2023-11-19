https://ria.ru/20231119/obstrel-1910445223.html

При обстреле села Кумачево в ДНР пострадали здания школы и клуба

При обстреле села Кумачево в ДНР пострадали здания школы и клуба - РИА Новости, 19.11.2023

При обстреле села Кумачево в ДНР пострадали здания школы и клуба

Здание школы, клуб и магазин пострадали при ракетном ударе со стороны ВСУ по тыловому населенному пункту Кумачево в Старобешевском районе ДНР, сообщил глава... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T20:05

2023-11-19T20:05

2023-11-19T20:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

горловка

вооруженные силы украины

сцкк

украина

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СТАРОБЕШЕВО (ДНР), 19 ноя - РИА Новости. Здание школы, клуб и магазин пострадали при ракетном ударе со стороны ВСУ по тыловому населенному пункту Кумачево в Старобешевском районе ДНР, сообщил глава района Николай Михайлов. "Подробностей нет, туда только выехала наша полиция, выехала комендатура, предварительно что пострадало - часть здания школы, в основном это библиотека, но пока все уточняется, сколько окон и т.д. Мы дали команду пока сотрудникам там не появляться - прилет один, потом через некоторое время другой, пока выждем время. Подробная информация уже будет завтра… Могу подтвердить факт, что да, в школу прилетело, ещё рядом пострадал клуб и пострадал магазин, стоящие рядом здания пострадали", - заявил РИА Новости глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов. По его словам, данных о наличии пострадавших пока нет. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), отмечали, что в течение воскресенья украинские войска обстреливали Горловку и Донецк, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, донецк, горловка, вооруженные силы украины, сцкк, украина