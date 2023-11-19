https://ria.ru/20231119/obstrel-1910363713.html

Вооруженные группировки в Ираке заявили о новом обстреле американских баз

Вооруженные группировки в Ираке заявили о новом обстреле американских баз - РИА Новости, 19.11.2023

Вооруженные группировки в Ираке заявили о новом обстреле американских баз

Шиитские вооруженные группировки, называющие себя "Движением сопротивления в Ираке", взяли на себя ответственность за новый обстрел военных баз США на Ближнем... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T09:41

2023-11-19T09:41

2023-11-19T14:19

в мире

ирак

сирия

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

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ДОХА, 19 ноя — РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки, называющие себя "Движением сопротивления в Ираке", взяли на себя ответственность за новый обстрел военных баз США на Ближнем Востоке."В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа, бойцы сопротивления в Ираке нанесли удар по американской оккупационной базе (Харир) на севере Ирака с помощью беспилотника, который прямо поразил цель", — говорится в их заявлении в Telegram.Кроме того, ночью в субботу иракские группировки сообщили об очередном ударе дрона по американским силам на базе Эт-Танф, расположенной в районе сирийско-иракской границы.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа республики. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.

https://ria.ru/20231117/ssha-1910094907.html

ирак

сирия

сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ирак, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток