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Вооруженные группировки в Ираке заявили о новом обстреле американских баз - РИА Новости, 19.11.2023
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09:41 19.11.2023 (обновлено: 14:19 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/obstrel-1910363713.html
Вооруженные группировки в Ираке заявили о новом обстреле американских баз
Вооруженные группировки в Ираке заявили о новом обстреле американских баз - РИА Новости, 19.11.2023
Вооруженные группировки в Ираке заявили о новом обстреле американских баз
Шиитские вооруженные группировки, называющие себя "Движением сопротивления в Ираке", взяли на себя ответственность за новый обстрел военных баз США на Ближнем... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:41
2023-11-19T14:19
в мире
ирак
сирия
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
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ДОХА, 19 ноя — РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки, называющие себя "Движением сопротивления в Ираке", взяли на себя ответственность за новый обстрел военных баз США на Ближнем Востоке."В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа, бойцы сопротивления в Ираке нанесли удар по американской оккупационной базе (Харир) на севере Ирака с помощью беспилотника, который прямо поразил цель", — говорится в их заявлении в Telegram.Кроме того, ночью в субботу иракские группировки сообщили об очередном ударе дрона по американским силам на базе Эт-Танф, расположенной в районе сирийско-иракской границы.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа республики. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.
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ирак
сирия
сша
ближний восток
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в мире, ирак, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток
В мире, Ирак, Сирия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток
Вооруженные группировки в Ираке заявили о новом обстреле американских баз

Шиитские группировки в Ираке взяли на себя ответственность за обстрел баз США

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-шииты
Бойцы-шииты - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-шииты. Архивное фото
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ДОХА, 19 ноя — РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки, называющие себя "Движением сопротивления в Ираке", взяли на себя ответственность за новый обстрел военных баз США на Ближнем Востоке.
«
"В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа, бойцы сопротивления в Ираке нанесли удар по американской оккупационной базе (Харир) на севере Ирака с помощью беспилотника, который прямо поразил цель", — говорится в их заявлении в Telegram.
Кроме того, ночью в субботу иракские группировки сообщили об очередном ударе дрона по американским силам на базе Эт-Танф, расположенной в районе сирийско-иракской границы.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа республики. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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17 ноября, 14:54
 
В миреИракСирияСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний Восток
 
 
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