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Вооруженные группировки в Ираке заявили о новом обстреле американских баз
Вооруженные группировки в Ираке заявили о новом обстреле американских баз - РИА Новости, 19.11.2023
Вооруженные группировки в Ираке заявили о новом обстреле американских баз
Шиитские вооруженные группировки, называющие себя "Движением сопротивления в Ираке", взяли на себя ответственность за новый обстрел военных баз США на Ближнем... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:41
2023-11-19T09:41
2023-11-19T14:19
в мире
ирак
сирия
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
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ДОХА, 19 ноя — РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки, называющие себя "Движением сопротивления в Ираке", взяли на себя ответственность за новый обстрел военных баз США на Ближнем Востоке."В ответ на преступления, совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа, бойцы сопротивления в Ираке нанесли удар по американской оккупационной базе (Харир) на севере Ирака с помощью беспилотника, который прямо поразил цель", — говорится в их заявлении в Telegram.Кроме того, ночью в субботу иракские группировки сообщили об очередном ударе дрона по американским силам на базе Эт-Танф, расположенной в районе сирийско-иракской границы.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа республики. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.
https://ria.ru/20231117/ssha-1910094907.html
ирак
сирия
сша
ближний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток
В мире, Ирак, Сирия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток
Вооруженные группировки в Ираке заявили о новом обстреле американских баз
Шиитские группировки в Ираке взяли на себя ответственность за обстрел баз США